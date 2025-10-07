Accidentul cu trei răniți și patru mașini implicate de la Cumpărătura: Un tânăr șofer a derapat, iar două mașini aflate în spate au oprit însă a șoferița unei a patra mașini a intrat în ultima mașină oprită



Un accident rutier soldat cu victime a avut loc luni seară, 6 octombrie, în jurul orei 18.45, pe Drumul Național 2 (DN2), la ieșirea din localitatea Cumpărătura.

Evenimentul a implicat patru autovehicule și s-a soldat cu vătămarea corporală a trei persoane, printre care un minor, toate fiind transportate de urgență la Spitalul Clinic Județean „Sf. Ioan Cel Nou” din Suceava.

Potrivit polițiștilor Biroului Rutier Suceava, incidentul a început când un tânăr de 22 de ani, aflat la volanul unui autoturism Volkswagen și deplasându-se dinspre Cumpărătura spre municipiul Fălticeni, nu a adaptat viteza corespunzătoare condițiilor de drum.

La o curbă la stânga, pe fondul ploii abundente și al carosabilului umed, șoferul a pierdut controlul asupra direcției, a ieșit de pe partea carosabilă, iar ulterior vehiculul s-a oprit din nou pe suprafața drumului.

O femeie de 22 de ani, care conducea un autoturism Audi pe aceeași bandă și sens de mers, a observat incidentul și a oprit imediat pentru a verifica starea tânărului șofer. Ea a coborât din mașină, moment în care, în spatele său, un alt șofer –, la volanul unui autoturism Renault – a frânat brusc pentru a evita coliziunea.

Din păcate, o altă femeie șofer, aflată la volanul unui autoturism Hyundai pe același sens, nu a reușit să păstreze distanța corespunzătoare față de vehiculul din față. Hyundai-ul a intrat în coliziune față-spate cu Renault-ul, care la rândul său a fost proiectat în Audi-ul oprit.

În urma impactului, trei persoane au suferit leziuni, după cum urmează:

Tânărul de 22 de ani de la volanul Volkswagen-ului a fost diagnosticat cu traumatism prin accident rutier, traumatism cranio-cerebral (TCC) ușor, suspiciune de fractură la antebrațul distal stâng și escoriații la nivelul ambelor mâini.

Femeia șofer a Hyundai-ului a fost diagnosticată cu TCC ușor și traumatism la genunchiul drept.

O minoră de 14 ani, pasageră în Hyundai, a fost evaluată cu un atac de panică, fără a prezenta leziuni fizice vizibile.

Conducătorii auto implicați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat) în cazul tuturor.

În cauză, polițiștii au întocmit două dosare penale distincte, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.