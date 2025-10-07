Spectacolul „Dincolo de maci” reprogramat la Teatrul Municipal Suceava după ce un actor este indisponibil din motive medicale



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Teatrul Municipal „Matei Vișniec” din Suceava anunță reprogramarea spectacolului „Dincolo de maci”, în regia lui Florin Suciu, produs de Teatrul „Magic Puppet” Cluj.

Evenimentul, programat inițial pentru miercuri, 8 octombrie, ora 19:00, va avea loc pe 4 noiembrie, tot la ora 19:00.

Potrivit unui comunicat de presă emis de instituție, decizia vine ca urmare a unei situații neprevăzute, motivată de starea de sănătate a unuia dintre actorii implicați.

Recomandarea medicală a interzis prezența sa pe scenă, ceea ce a impus amânarea reprezentanției pentru a asigura calitatea artistică și siguranța tuturor participanților.

Reprezentanții teatrului și-au exprimat regretul față de această schimbare și mulțumesc publicului pentru înțelegere.

„Vă așteptăm cu drag la celelalte evenimente ale lunii octombrie”, se menționează în comunicat.