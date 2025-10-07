Accident rutier pe strada Ana Ipătescu din Suceava: O tânără de 19 ani rănită după ce un șofer a ignorat semaforul roșu



Un accident rutier soldat cu vătămarea unei persoane, s-a produs luni seara, în jurul orei 20:07, pe strada Ana Ipătescu din municipiul Suceava, la intersecția cu strada Mitropoliei.

În eveniment au fost implicate două autoturisme și a avut loc pe fondul nerespectării semnificației culorilor semaforului electric.

Potrivit polițiștilor Biroului Rutier Suceava, un bărbat de 40 de ani din Suceava, aflat la volanul unui autoturism Volkswagen Polo pe banda a doua de circulație, cu direcția spre cartierul Burdujeni, a pătruns în intersecție pe culoarea roșie a semaforului aflat în funcțiune.

Vehiculul său a intrat în coliziune cu un alt autoturism Volkswagen Passat, condus de o tânără de 19 ani din comuna Salcea, care se deplasa spre localitatea Ipotești.

În urma impactului, tânăra șoferiță a suferit leziuni ușoare și a fost transportată cu ambulanța la Spitalul Județean Suceava.

Diagnosticată preliminar cu traumatism cranio-cerebral (TCC) ușor, fără pierdere de conștiință, și contuzie la genunchiul stâng prin accident rutier, victima nu a necesitat internare și a fost externată în aceeași seară.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat).

În cauză, oamenii legii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.