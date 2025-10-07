Fraudă online la Suceava: În loc de tableta comandată și plătită, un sucevean a primit un ventilator ieftin



O familie din municipiul Suceava a fost victima unei înșelăciuni online clasice, după ce a comandat online o tabletă, iar pachetul primit conținea un ventilator de slabă calitate.

Sesizarea a fost făcută direct la Poliția Municipiului Suceava, luni seara, în jurul orei 18:40, de către soția suceveanului care a făcut comanda.

Din ancheta preliminară a echipei operative reiese că, pe 2 octombrie, soțul acesteia a plasat o comandă online pentru o tabletă, cu plată ramburs, de pe un site al cărui nume nu l-a reținut.

Plata era de 275 de lei, iar coletul a sosit luni, 6 octombrie, la ora 16:00, la adresa lor de pe strada Calea Unirii, prin firma de curierat.

După achitarea sumei curierului și deschiderea pachetului, cumpărătorii au descoperit cu stupoare că în loc de dispozitivul electronic așteptat, coletul conținea un ventilator ieftin.

În acest caz s-a deschis un dosar penal pentru înșelăciune.