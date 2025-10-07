Accident rutier pe DN2 lângă Cumpărătura: Un tânăr șofer s-a răsturnat cu mașina după ce a făcut o depășire



Un nou incident rutier s-a produs luni seară pe Drumul Național 2 (DN2), în apropierea localității Cumpărătura, la scurt timp după un accident în care au fost implicate patru mașini cu trei persoane rănite.

Potrivit polițiștilor Biroului Rutier Suceava, un tânăr de 19 ani, aflat la volanul unui autoturism Ford cu direcția din Suceava spre Fălticeni, a inițiat o manevră de depășire regulamentară asupra unui alt vehicul.

Însă, în momentul reîncadrării pe banda proprie de circulație, șoferul a pierdut controlul asupra direcției, a ieșit de pe partea carosabilă și autoturismul s-a răsturnat. Cauza principală invocată este neadaptarea vitezei la condițiile meteorologice nefavorabile și starea drumului.

În urma accidentului, pasagerul din vehicul, un bărbat, a suferit leziuni ușoare și a fost preluat de un echipaj medical, fiind transportat la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Suceava unde a fost diagnosticat cu contuzie prin accident rutier și a primit îngrijiri corespunzătoare, fără a necesita internare.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat).

În cauză, s-a întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.