Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților cheamă tinerii la fotbal: Cupa Domnițelor și Cupa Mușatinilor, edițiile a IV-a și a V-a, se desfășoară sub deviza „Mens sana in corpore sano”

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin Departamentul Activități de tineret ATOS și tabere al Sectorului Catehizare, tineret și educație pentru viață, invită toți tinerii și tinerele din parohiile eparhiei să se implice activ în sport, prin intermediul a două campionate de fotbal: Cupa Domnițelor (ediția a IV-a, feminin) și Cupa Mușatinilor (ediția a V-a, masculin).

Organizate în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Asociația Județeană de Fotbal Suceava, competițiile promovează un stil de viață sănătos, lucrul în echipă și perseverența, combătând sedentarismul și dependența de rețelele sociale sau jocurile video.

Evenimentele au loc în perioada 22 septembrie – 24 octombrie 2025 și se desfășoară în două etape: la nivel de protopopiat (doar pentru campionatul masculin, cu încheiere pe 19 octombrie) și la nivel eparhial.

Finalele vor aduce pe teren cele mai bune echipe: Cupa Mușatinilor pe 23 octombrie, iar Cupa Domnițelor pe 24 octombrie.

Echipele vor fi coordonate de preoții parohiali și antrenate de profesori colaboratori ai comunităților religioase, subliniind rolul formării creștine prin mișcare.

Prin aceste competiții, organizatorii transmit un mesaj esențial tinerilor: consecvența și spiritul de echipă sunt piloni ai dezvoltării fizice, psihice și duhovnicești, inspirate de dictonul latin „mens sana in corpore sano” (o minte sănătoasă într-un corp sănătos).

Toți tinerii pasionați de fotbal sunt încurajați să se înscrie prin parohiile locale.