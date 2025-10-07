Studenți ai USV au vorbit despre identități deconstruite în crize contemporane la prima conferință europeană despre narative și memorie în cadrul Alianței NEOLAiA

Trei reprezentanți ai Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) au participat la prima ediție a conferinței internaționale „Narrating (Hi)Stories in Decentring Europe”, desfășurată în perioada 1-3 octombrie 2025 la Universitatea Jaén din Spania, partener în cadrul alianței universitare europene NEOLAiA.

Evenimentul interdisciplinar a reunit cadre didactice, doctoranzi și masteranzi din 15 universități europene, explorând forme narative hibride legate de experiențe trăite, memorie și impactul crizelor istorice contemporane.

USV a fost reprezentată de doi doctoranzi și o masterandă, care au prezentat lucrări inovatoare pe teme de identitate și apartenență:

  • Drd. Anton Zazuleac, cu studiul „Friendship as the new ‘Home’: Identity and belonging in the Pixar animated film Luca” (coordonator: prof.univ.dr.habil. Gina Măciucă), analizând rolul prieteniei ca spațiu de refugiu în animație.
  • Drd. Ion Lunga, cu lucrarea „From Battlefield to Exile: The Deconstruction of Identity in All Quiet on the Western Front and Love Thy Neighbor” (coordonator: conf.univ.dr. habil. Raluca Dimian), care deconstruiește identitatea în contexte de război și exil.
  • Masteranda Ioana-Alexandra Prisacariu, de la programul English in the Digital Age, cu prezentarea „Mapping Failure(s): Cultural Disenchantment and the Decline of Americanness in the Post-Pandemic Romanian Collective Mentality” (îndrumător: lector univ. dr. Codruț Șerban). Ea a moderat, de asemenea, secțiunea „Identity, Media and Spectatorship”, contribuind activ la dezbateri.

Conferința a inclus sesiuni pe secțiuni tematice, dar și prezentări în plen susținute de dr. Celestino Deleyto (Universitatea din Zaragoza, Spania) și dr. Izabela Dahl (Universitatea din Örebro, Suedia). Un moment special a fost dedicat Alianței NEOLAiA, cu intervenția Beatriz Valverde (Universitatea Jaén) și un mesaj video al dr. Beatrix Busse, președinta Consiliului Forumului FOREU4ALL, care a subliniat rolul alianțelor universitare în transformarea Spațiului European al Învățământului Superior (EHEA).


