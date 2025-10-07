„Cei Trei Purceluși”, pe scena Casei de Cultură a Studenților din Suceava



Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava continuă stagiunea de spectacole pentru copii cu o producție plină de umor și mister: „Cei Trei Purceluși”, adaptare și regie artistică semnată de Valentin Dobrescu. Cele două reprezentații vor avea loc miercuri, 8 octombrie 2025, de la orele 16:00 și 18:00, la Auditoriumul „Joseph Schmidt”.

Toată lumea știe povestea celor trei purceluși, care își construiesc câte o casă – unul din paie, altul din lemn și ultimul din piatră. Însă spectacolul lui Valentin Dobrescu merge dincolo de simpla repovestire a basmului clasic, invitându-i pe spectatori să-și pună întrebări noi:

De ce au plecat de acasă cei trei purceluși? Cum au știut să-și ridice locuințele? Și, mai ales, de ce îi urmărește lupul cu atâta înverșunare?

Răspunsurile vin printr-o punere în scenă plină de dinamism, care îmbină umorul cu suspansul și transformă povestea într-o experiență interactivă pentru cei mici.

Scenografia este realizată de Mihai Pastramagiu, iar muzica originală poartă semnătura compozitorului Constantin Panaite. Din distribuție fac parte: Andrei Bordianu, Andrei Iurescu, Renata Voloșcu, Marius Rusu, Anamaria Chelaru, Alin Gheorghiu, Florin Iftode, Adelina Cojocariu și Pavel Petrași.

Spectacolul este recomandat copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 10 ani, fiind o alegere ideală pentru o după-amiază petrecută în familie, între zâmbete, emoție și aventuri teatrale.

Bilete:

15 lei pentru elevi, studenți și pensionari

25 lei pentru publicul general

Biletele pot fi achiziționate în avans de la sediul Casei de Cultură a Studenților (str. Zorilor, lângă Auto Albina), de luni până vineri, între orele 9:00 – 17:00, sau în ziua spectacolului, începând cu ora 17:00, în limita locurilor disponibile.