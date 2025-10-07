Delgaz Grid  a finalizat proiectul de automatizare și digitalizare a sistemului de distribuție din zona Moldovei. ADMS conferă observabilitate și controlabilitate în timp real, eficiență operațională.



Compania de distribuție Delgaz Grid a anunțat marți, 7 octombrie, la Iași, finalizarea unui important proiect de automatizare și digitalizare a rețelei – ADMS, care duce la un nou nivel managementul și operarea infrastructurii de distribuție a energie electrice din zona Moldovei, cu beneficii pentru toți utilizatorii: consumatori, prosumatori și producători.

Proiectul, început în 2021, are o valoare de 84 mil. lei (fără TVA), din care 61 mil. lei cofinanțare UE, acordată în două etape: din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 (prima etapă) și din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-2027 (etapa a II-a).

Principalele componente ale proiectului sunt:

• Platforma ADMS integrată (SCADA – Achiziție de date și control la distanță, OMS – Managementul întreruperilor, DMS – Managementul documentelor, Raportare);

• Dezvoltarea de interfețe cu alte sisteme (GIS – Geographic Information System, SAP, MDMS – Managementul datelor de măsurare, FSMS – Mangementul echipelor de teren, SCADA);

• Dezvoltarea platformei EBS (Enterprise Service Bus – „autostradă” pentru comunicații între sistemele integrate în ADMS);

• Modernizarea a 22 km rețea de joasă tensiune aferentă a 33 posturi de transformare și montarea a peste 10.000 de contoare inteligente într-o zonă omogenă din mun. Suceava.

Între beneficiile proiectului se numără:

• Observabilitatea și controlabilitatea sistemului de distribuție în timp real;

• Fiabilitate și continuitate în alimentarea cu energie electrică;

• Îmbunătățirea calității energiei distribuite;

• Creșterea flexibilității sistemului pentru racordarea de noi utilizatori.

Delgaz Grid acordă o atenție deosebită atragerii de fonduri europeane pentru susținerea programelor de investiții, mai ales că, fiind vorba de finanțări nerambursabile, aceste costuri nu se regăsesc în facturile clienților.

La momentul de față se află în derulare 14 astfel de proiecte, în valoare de totală 402 mil. euro, din care 307 mil. euro finanțare europeană.

Proiectele vizează contorizare SMART, modernizări de stații de transformare, construcția de stații noi, modernizări de rețele pe toate nivelele de tensiune.