Primăria Suceava: Situația de pe strada Traian Popovici, una dintre problemele cronice, moștenită de la vechea administrație

Administrația locală din Suceava a transmis, marți, un comunicat oficial prin care subliniază preocuparea pentru problemele locuitorilor de pe strada Traian Popovici, dar și pentru celelalte 130 de străzi neasfaltate preluate în administrare acum un an.

Primăria recunoaște disconfortul cauzat de ploi, însă atrage atenția asupra unor critici „agresive și nejustificate” la adresa conducerii actuale.

Potrivit reprezentanților Primăriei, neplăcerile provocate de apele pluviale pe strada Traian Popovici nu pot fi atribuite administrației actuale fiind una din problemele cronice moștenită de la fosta conducere a orașului.

„Nu noi am emis autorizațiile de construire pentru garduri cu fundații care împiedică scurgerea apelor pluviale; nu noi am făcut împroprietăriri care intră inclusiv în trama stradală; nu noi am amplasat stâlpii rețelei electrice pe zona carosabilă”, se arată în comunicat.

De asemenea, intervențiile pe astfel de străzi sunt limitate legal la maximum două pe an, conform normativului NE–044–05 privind întreținerea și repararea străzilor, aprobat prin Ordinul nr. 2100 din 30 noiembrie 2005.

La solicitarea directă a locuitorilor, Primăria a realizat deja două intervenții majore pe strada Traian Popovici în acest an: prima, la sfârșitul lunii ianuarie 2025, a constat în reprofilare și aplicarea a 35 de metri cubi de piatră, iar a doua a avut loc în august 2025.

Cu toate acestea, autoritățile subliniază că strada rămâne „dificil de abordat din punct de vedere al reglementărilor rutiere”, din cauza lățimii reduse pe o porțiune de aproximativ 300 de metri dinspre strada Eroilor.

Această configurație nu permite amenajarea unei rigole pentru apele pluviale sau a unui trotuar adecvat.

Primăria afirmă că are un plan de acțiune bine definit, care prioritizează zonele cu densitate mare de locuitori, adesea ignorate în trecut.

„Nu ne vom abate de la acest plan, indiferent de presiunea sau agresivitatea manifestată pe rețelele de socializare sau în mesaje”, se precizează în comunicat.

Obiectivul este să abordeze problemele în mod echitabil, ținând cont de toate cele 130 de străzi similare din municipiu.

Ca soluție concretă, administrația încurajează locuitorii afectați să trimită sesizări la adresa de e-mail [email protected] (mailto:[email protected]) sau direct la registratura Primăriei Municipiului Suceava, pentru a facilita o monitorizare mai eficientă a situațiilor ce necesită rezolvare.