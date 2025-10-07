Viceprimarul Dan Ioan Cușnir dezvăluie un nou caz de abuz urbanistic și amenințări la adresa sa: A trecut vremea în care urbanismul era speculativ, în interesul celor care aveau „aprobări tacite” de la „tătucii” care au tratat Suceava ca pe o feudă proprie



Viceprimarul municipiului Suceava, Dan Ioan Cușnir, a tras un nou semnal de alarmă pe rețelele sociale privind abuzurile asupra domeniului public, acuzând un proprietar de pe strada Oituz/Mărășești că a extins ilegal construcții pe spații verzi și zone comune, cu complicitatea unor angajați ai Primăriei.

Cazul, prezentat ca „Episodul 2” al luptei pentru un urbanism echitabil, a escaladat cu amenințări primite de către Cușnir, care promite să continue demersurile pentru redarea spațiilor locuitorilor.

Într-o postare pe pagina sa de socializare, viceprimarul a detaliat modul în care un apartament de la parter a fost extins ilegal pe domeniul public, urmat de ridicarea unui garaj de 40 de metri pătrați – deși autorizația de construire era valabilă doar pentru 31 de metri pătrați.

„În timp, cele două construcții au fost unite cu o terasă, un foișor, garduri și porți pe ambele sensuri de acces în spatele garajelor de pe Oituz”, a scris Cușnir, subliniind că toate aceste modificări s-au petrecut „sub privirile neputincioase ale vecinilor, fără reacție din partea conducerii Asociației de Proprietari și cu complicitatea unor angajați ai Serviciului Urbanism și a celor care au întocmit Registrul Spațiilor Verzi”.

Cușnir afirmă că a descoperit abuzul și a intervenit prompt pentru a redă domeniul public locuitorilor din zonă. Proprietarul, pe care viceprimarul îl numește „abuzatorul care pozează în victimă”, susține că deține toate actele în regulă și se plânge de aplicarea regulilor administrative care promovează ordinea urbană.

Mai mult, acesta a început să trimită mesaje de amenințare către Cușnir.

„Am o veste proastă pentru cei care amenință: amenințările nu mă impresionează. Amenințările din partea abuzatorilor îmi dau energia și puterea să merg înainte. Înseamnă că suntem pe drumul cel bun!”, a replicat viceprimarul, subliniind determinarea sa în asemenea cazuri.

Situația prezentată ridică suspiciuni și în ceea ce privește întocmirea Registrului Spațiilor Verzi.

„Nu este treaba noastră să cercetăm și să stabilim dacă o doamnă care are legatură cu aceste proprietăți a fost implicată și în întocmirea Registrului Spațiilor Verzi și dacă a influențat suprafețele înscrise în zona respectivă. Instituțiile statului vor stabili dacă este sau nu implicare, dacă este sau nu greșeală sau abuz în serviciu”, a adăugat Cușnir care a spus că este interesat de un singur lucru: Să le redăm locuitorilor din zona Oituz zona verde și Domeniul Public.

Viceprimarul a mai arătat că această situație interferează și cu proiectul de regenerare urbană din zonă, care a fost întârziat în instanță. În contrast, în zona Păcii din Burdujeni, unde proprietarii au acceptat regulile, 20 de garaje au fost înlocuite cu 48 de locuri de parcare, iar alte 6 garaje cu 27 de locuri – un exemplu de progres rapid. Pe Oituz, însă, locuitorii „mai trebuie să aștepte în noroi din cauza apărătorilor unor abuzatori”, acuză Cușnir.

Viceprimarul critică vehement susținătorii proprietarului, care „nu pomenesc de abuzul asupra domeniului public, nu pomenesc de construcțiile făcute fără autorizație de construire, nu pomenesc de garajul mai mare decât suprafața autorizată, nu pomenesc de locuitorii care rămân fără zonă verde, nu pomenesc de întârzierile pe care le aduc șantierului”, dar în schimb, aceștia încearcă să inducă ideea că abuzatorul este victima, iar cei care opresc ilegalitățile sunt abuzatori.

Cușnir reafirmă angajamentul municipalității pentru un urbanism transparent, departe de „vremea în care urbanismul în Suceava era un urbanism de business, speculativ, în interesul celor care aveau ‘aprobări tacite’ de la ‘tătucii’ care au tratat Suceava ca pe o feudă proprie”.

„Avem de partea noastră evidențele, istoricul, pe cei mulți și conștiința împăcată că facem ceea ce este firesc și ceea ce am promis. Am promis că le redăm sucevenilor domeniul public înapoi. Am promis că le redăm sucevenilor orașul înapoi! Facem! Pentru că am promis!”, a concluzionat el.

Postarea face parte dintr-o serie mai amplă, în care Cușnir descrie „cele două lumi paralele” la Suceava: una a celor care luptă pentru reguli egale pentru toți și alta a abuzatorilor cronici.