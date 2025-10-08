COD GALBEN de ninsoare și vânt puternic în județul Suceava



ACTUALIZARE: ANM a extins până la ora 17:00 avertizare Cod Galben pentru zona de munte a județului Suceava.

Știrea inițială:

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare COD GALBEN, valabilă astăzi, 08 octombrie 2025, în intervalul orar 08:30 – 11:00, pentru zona de munte a județului Suceava, situată la peste 1800 m altitudine.

Potrivit ANM, se vor semnala ninsori însoțite de vânt puternic, cu rafale de 70-85 km/h, care vor reduce vizibilitatea sub 100 de metri.

Autoritățile recomandă prudență în zonele afectate și urmărirea actualizărilor meteorologice.