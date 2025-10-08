Rugby cu accent francez: experiența care schimbă generații de antrenori români



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Fundația Te Aud România, în colaborare cu Federația Română de Rugby, a lansat proiectul „EduSport for All 2.0”, finanțat prin programul Erasmus+, oferind antrenorilor români o oportunitate unică de a învăța de la cluburi de top din Franța. Programul, desfășurat între 29 august și 14 septembrie 2025, a adus 10 tehnicieni din România în Toulouse, capitala rugbyului francez, pentru o imersiune de două săptămâni în metodologiile de elită ale cluburilor Stade Toulousain, Colomiers Rugby, Blagnac Rugby și FCTT Toulouse.

Coordonat de David Gérard, antrenorul naționalei României, proiectul a inclus sesiuni de antrenament, ateliere tactice, analize video și observarea meciurilor din Top 14 și Pro D2.

Antrenorii au descoperit „stilul toulousean” – bazat pe creativitate și inteligență colectivă – și au participat la discuții cu foști internaționali francezi, precum Michel Marfaing și Xavier Garbajosa. Experiențele culturale, de la explorarea „Orașului Roz” la atmosfera vibrantă a meciurilor, au completat această călătorie transformatoare.

Antrenorii români au descris experiența ca pe o revelație profesională și personală.

Bogdan Gavriloiu (CS Brenndorf Bod) a fost impresionat de „sărbătoarea rugbyului” din Franța, în timp ce Răzvan Borcan (CSS Șoimii Sibiu) a remarcat organizarea impecabilă a cluburilor.

Mihaela Baciu (Rugby Academy București) a învățat valoarea colaborării între antrenori, iar Marius Bișoc (Zimbrii Gîrbești) a fost marcat de gesturile de respect ale jucătorilor profesioniști.

Pentru Mihai Coca (CSS Gura Humorului), rugbyul francez este „un stil de viață”, iar Cosmin Hristea (CSS Bârlad) a apreciat planificarea minuțioasă a antrenamentelor.

Simona Ilieș (Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu Vaslui) a descoperit „limba universală” a rugbyului, iar Nicoleta Zamfir (Rugby Club Cristian) și Andrei Vărvaroi (CSS Gura Humorului) au subliniat spiritul de echipă și inspirația oferită de această experiență.

Impactul pe termen lungProiectul, implementat între 1 februarie 2025 și 31 ianuarie 2026, vizează transferul cunoștințelor dobândite către peste 100 de antrenori și profesori din România, prin organizarea a cinci ateliere naționale.

„Această inițiativă este crucială pentru formarea unei noi generații de antrenori conectați la standardele europene,” a declarat Oana Vasiliu, coordonator programe al Fundației Te Aud România.

David Gérard a adăugat: „Călătoriile ne ajută să evoluăm. Sperăm ca aceste proiecte să continue să susțină dezvoltarea rugbyului românesc.”

Cu sprijinul programului Erasmus+, „EduSport for All 2.0” consolidează rugbyul românesc ca instrument de educație, incluziune socială și coeziune comunitară, oferind antrenorilor nu doar know-how, ci și speranța unui viitor mai bun pentru acest sport.