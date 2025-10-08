 Armonie între generații: Elevii Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” aduc bucurie și empatie la Centrul de Persoane Vârstnice din Rădăuți



Nimic nu poate înlocui şi suplini bunătatea sufletească, bunăvoinţa, toleranţa și înţelegerea… (Nicolae Steinhardt)

Educația implică, pe lângă dobândirea de cunoștințe, formarea de deprinderi și dezvoltarea de competențe, cultivarea spiritului de întrajutorare, dimensiune profund umană fără de care eforturile educative se vădesc a fi incomplete sau rămân, în cel mai bun caz, simple achiziții cognitive. Atât progresul în cunoaștere, cât și exersarea inteligenței, trebuie însoțite, așa cum este firesc, de dezvoltarea empatiei și generozității. În spiritul unor astfel de convingeri asumate ca premisă a prezentei evocări, în data de 7 octombrie, un grup de elevi de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”, însoțiți de profesorii lor coordonatori, a vizitat Centrul de Persoane Vârstnice din Rădăuți, cu scopul de a se întâlni cu persoanele pe care instituția aflată în subordinea Primăriei municipiului le găzduiește.

Vizitatorii de la liceul rădăuțean sunt elevi din clasa a VI-a, coordonați de profesor-diriginte Popovici Angelica, din clasa a IX-a F, profesor-diriginte Ciotău Daniela, din clasa a X-a E, profesor-diriginte Halip Beatrice, din clasa a X-a G, profesor-diriginte Popovici Florin-George, din clasa a XI-a C, profesor-diriginte Halip Iulian, din clasa a XI-a E, profesor-diriginte Mitrofan Nicoleta și din clasa a XII-a C, sub coordonarea doamnei profesor-diriginte Leon Postolache Miriam, consilier educativ.

Programul vizitei a inclus o suită de momente artistice oferite persoanelor vârstnice de către elevii talentați: elevul Leon Postolache Eumir, din clasa a XI C și eleva Rusu Teodora, din clasa a XII-a B, la chitară, elevul Vlad David, din clasa a XI-a E, la saxofon, de asemenea, cântece populare interpretate de eleva Hrihor Diana, din clasa a XII B. Elevul Moisiuc Valentin, din clasa a VI-a, a rostit versuri pline de emoție și sensibilitate. Însă grupul de vizitatori nu a dăruit celor douăzeci și șapte de persoane în vârstă doar acorduri muzicale și versuri, încurajări și zâmbete, ci și mici pachete-cadou, constând din alimente și fructe, însoțite de felicitări realizate hand-made de elevii din clasa a VI-a. Programul artistic a fost completat de un „dialog al vârstelor” pe parcursul căruia copiii și tinerii au ascultat emoționante povești de viață, au descoperit destine impresionante, au adresat cu sfială și cu lacrimi în ochi întrebări și au primit cu bunăvoință răspunsuri.

La capătul acestei sumare evocări adresăm sincere mulțumiri doamnei inspector Daniela Cerdeev, din cadrul ISJ Suceava, pentru inițiativa domniei sale și, mai ales, pentru invitația lansată elevilor și profesorilor de la CNEH de a fi parte din valorosul program educațional-social-filantropic intitulat „Alege să fii mângâiere!”. Gratitudinea se îndreaptă și către echipa managerială de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru sprijinul oferit. Nu în cele din urmă, se cuvin a fi adresate mulțumiri Primăriei municipiului Rădăuți, care a facilitat participarea la o astfel de acțiune umanitară.

A consemnat prof.dr. Florin George Popovici