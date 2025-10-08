Deputatul AUR de Suceava, Petru-Gabriel Negrea: România riscă să devină o țară fără tineri, fără energie și fără viitor



Deputatul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) de Suceava, Petru-Gabriel Negrea, a tras un semnal de alarmă în plenul Camerei Deputaților asupra crizei demografice care amenință România, subliniind că exodul masiv al tinerilor și scăderea natalității riscă să golească țara de forță vitală, în special în regiunea Moldovei.

„În ultimii treizeci de ani, peste șase milioane de români au părăsit țara, iar o treime dintre ei provin din județele Moldovei, mulți dintre aceștia din Suceava. România se goleşte de tineri, iar viitorul nostru este pus sub semnul întrebării”, a declarat Negrea, citând date care reflectă un declin demografic accelerat, confirmat de Institutul Național de Statistică (INS). La 1 ianuarie 2025, populația rezidentă a României a scăzut la 19,036 milioane de locuitori, cu peste 31.500 mai puțin față de anul precedent, pe fondul unui spor natural negativ de -102.000 de persoane și al îmbătrânirii accelerate a populației.

Parlamentarul sucevean a evidențiat impactul devastator în nordul țării: satele se depopulează, clasele școlare se reduc drastic, iar profesioniști precum medici, profesori sau ingineri aleg să emigreze spre centre urbane majore sau străinătate. Un indicator alarmant este că un copil din patru se naște astăzi în diaspora, ceea ce înseamnă că milioane de familii românești și-au transferat viitorul peste granițe. În județul Suceava, deși a înregistrat o ușoară creștere naturală a populației în 2023, tendința generală este de scădere, cu o rată a natalității în declin de peste 25% în ultimul deceniu, similară altor zone rurale din Moldova.

În contrast izbitor cu exodul românesc, Negrea a criticat dependența crescândă de forța de muncă străină: „În timp ce tinerii noștri pleacă, România importă zeci de mii de muncitori din Sri Lanka, Nepal sau Bangladesh. Doar în 2024, numărul acestora a depășit 150.000, ceea ce arată pierderea echilibrului dintre economie și demografie și eșecul politicilor naționale de repopulare și stimulare a muncii”. Datele Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI) confirmă această tendință, cu peste 140.000 de cetățeni extracomunitari angajați legal la sfârșitul anului trecut, majoritatea în sectoare cu deficit de forță de muncă locală, precum construcții sau servicii.

Deputatul AUR avertizează că, fără intervenții urgente, populația României ar putea scădea sub pragul de 15 milioane de locuitori în următoarele două decenii, conform proiecțiilor demografice ale ONU și ale specialiștilor locali, ducând la o țară îmbătrânită, cu indice de îmbătrânire de 130 de persoane vârstnice la 100 de tineri și o presiune insuportabilă pe sistemul de pensii și sănătate.

„Nu putem construi o națiune puternică pe o fundație demografică în colaps. România nu poate fi salvată prin împrumuturi, ci prin oameni”, a concluzionat Negrea. Prin declarația sa politică, deputatul sucevean cere Guvernului adoptarea unei strategii naționale de redresare demografică, cu accent pe:

Întoarcerea românilor din diaspora și reintegrarea lor economică, prin programe de facilități fiscale și sprijin pentru antreprenoriat;

Sprijin concret pentru familiile cu copii, inclusiv reduceri fiscale semnificative și acces îmbunătățit la servicii publice de calitate, precum creșe și școli;

Inițiative de dezvoltare rurală, cu programe de locuințe accesibile și crearea de locuri de muncă pentru tineri în zone defavorizate precum Suceava.

„Pentru Suceava, soluția începe cu păstrarea și sprijinirea tinerilor noștri acasă. Trebuie să acționăm acum, înainte ca regiunea Moldovei să devină un simbol al depopulării”, a adăugat Negrea, chemând la o mobilizare politică transpartinică.