Amendă de 50.000 lei pentru incendierea unor deșeuri într-o comună suceveană

În urma unei sesizări primite de Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Suceava, privind incendierea unor deșeuri pe raza unei comune din județ, o echipă de comisari a efectuat un control de mediu în data de 02.10.2025.

În timpul verificărilor, s-a constatat că deșeurile incendiate, constând în cablaje și prize de împământare, au fost abandonate de un operator economic care a efectuat lucrări de racordare la sistemul energetic național în zonă.

Ca urmare, operatorul economic a fost sancționat contravențional cu o amendă de 50.000 lei, conform prevederilor O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor.

De asemenea, prin Nota de constatare întocmită, s-au dispus măsuri pentru ridicarea și predarea deșeurilor abandonate către operatori autorizați pentru valorificare sau eliminare.

Garda de Mediu Suceava a precizat că va continua să monitorizeze respectarea legislației de mediu și îndeamnă cetățenii să sesizeze orice încălcare a normelor de protecție a mediului.