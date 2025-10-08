Autotehnorom despre apariția gropilor de pe centura Sucevei: Drumul nu face față traficului greu fiind construit pe „pământ de flori”. Soluția tehnică propusă nu a fost acceptată de DRDP Iași care a dispus doar frezarea și așternerea unui nou strat de uzură



Compania Autotehnorom SRL, prin administratorul Vasile Rîpan, a emis, miercuri, un comunicat de presă referitor la gropile apărute pe sectorul 2 al Variantei de Ocolire Suceava, între km 7+285 (Zidul Morții) și km 12+429 (Pătrăuți).

Potrivit comunicatului, testele de capacitate portantă efectuate în prezența laboratorului CESTRIN al CNAIR au relevat o capacitate portantă mediocră/rea a drumului existent, descrisă ca „pământ de flori”.

Din acest motiv, Autotehnorom nu a putut asuma responsabilitatea așternerii covorului asfaltic conform contractului inițial, care prevedea aplicarea unui geocompozit antifisură și a unui strat de uzură, cu o garanție de 7 ani.

Ca urmare, contractul a fost denunțat.

Compania a avertizat Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași că infrastructura existentă nu va rezista traficului greu din cauza capacității portante necorespunzătoare.

Autotehnorom a propus, printr-o expertiză tehnică, o soluție de ranforsare a sistemului rutier, incluzând reparații, plombări, geocompozit antifisură și două straturi de mixtură asfaltică (binder și uzură).

Cu toate acestea, după rezilierea contractului inițial, DRDP Iași a încheiat un contract de întreținere cu Autotehnorom, fără garanție din partea constructorului și fără remedierea problemei capacității portante.

DRDP Iași a decis frezarea stratului existent pe o grosime de 4 cm și așternerea doar a unui strat de uzură, decizie care a dus la apariția gropilor actuale.

Autotehnorom anunță că, în funcție de condițiile meteorologice, va interveni punctual pentru plombarea gropilor și reducerea disconfortului pentru participanții la trafic.