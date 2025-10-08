Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al UE devine operațional din 12 octombrie 2025. În România va fi introdus etapizat în toate punctele de frontieră în decurs de 170 de zile



Începând cu duminică, 12 octombrie 2025, Uniunea Europeană va implementa Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), un instrument electronic modern pentru controlul frontierelor externe.

În România, sistemul va fi introdus etapizat, debutând în punctele de trecere a frontierei Midia (județul Constanța), Stânca (județul Botoșani), Naidaș (județul Caraș-Severin), Sighet (județul Maramureș) și Aeroportul Sibiu.

Extinderea sa la celelalte puncte de frontieră va avea loc în următoarele maximum 170 de zile.

EES se adresează exclusiv cetățenilor din state non-UE care efectuează șederi de scurtă durată (până la 90 de zile în decurs de 180 de zile) pe teritoriul UE.

Sistemul va înregistra datele de intrare și ieșire, va colecta informații alfanumerice și biometrice (imagine facială și patru amprente digitale) și va calcula automat durata legală a șederii.

Copiii sub 12 ani, persoanele pentru care amprentarea este imposibilă și deținătorii de permise de ședere sau vize de lungă durată emise de state UE sunt exceptați de la prelevarea amprentelor.

Pe parcursul perioadei de tranziție de aproximativ șase luni, pașapoartele vor fi în continuare ștampilate manual. La prima intrare în sistem, se vor colecta datele biometrice, iar la călătoriile ulterioare verificarea va fi automată, reducând timpul de așteptare la frontieră.

Datele vor fi stocate timp de trei ani sau cinci ani în caz de refuz al intrării ori depășire a șederii legale, conform legislației europene privind protecția datelor.Implementarea EES vizează un control mai eficient și sigur al frontierelor, eliminând treptat ștampilarea manuală, fără a afecta drepturile de circulație existente. Informații detaliate sunt disponibile pe platforma oficială a UE: www.travel-europe.europa.eu/ees.