Bărbat din Rădășeni arestat preventiv pentru agresiune sexuală asupra unei minore

Judecătoria Fălticeni a dispus, miercuri, arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui bărbat din comuna Rădășeni pentru agresiune sexuală asupra unei minore după ce marți acesta a fost reținut de polițiști.

Polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Mălini au continuat cercetările în cazul unei agresiuni sexuale raportate la data de 19 septembrie 2025, asupra unei minore din satul Rădășeni.

În urma probatoriului administrat, la data de 7 octombrie 2025, organele de cercetare penală au dispus reținerea suspectului, un bărbat din aceeași localitate, pentru o perioadă de 24 de ore, începând cu ora 17:00.

Dosarul penal, în care se efectuează cercetări pentru infracțiunea de „agresiune sexuală săvârșită împotriva unui minor”, este gestionat de polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Mălini, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni.

Autoritățile continuă investigațiile pentru clarificarea tuturor circumstanțelor cazului și soluționarea procedurală a acestuia.