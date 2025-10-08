Tânărul cu care a fugit de acasă o fată din Slătioara a fost reținut în arest. El este acuzat de conducere fără permis și lovire



Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală 1 Vadu Moldovei au continuat cercetările în cazul dispariției unei minore de 15 ani, din satul Slătioara, comuna Râșca, semnalată în data de 30 august 2025.

În urma investigațiilor, la data de 7 octombrie 2025, un tânăr de 26 de ani, din aceeași localitate, a fost reținut pentru 24 de ore, în intervalul 7 octombrie, ora 10:30 – 8 octombrie, ora 10:30.

Acesta este suspectat de comiterea infracțiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și „lovirea sau alte violențe”.

Tânărul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Botoșani.

Reamintim că fata de 15 ani a fost localizată în 21 septembrie pe raza comunei Hangu, județul Neamț, împreună cu tânărul suspect, fiind preluată de polițiști.

Aceasta a fost supusă unui examen medico-legal la Serviciul de Medicină Legală Suceava și ulterior predată mamei sale.

Minora a declarat că a plecat de bunăvoie de acasă și că nu a fost victima vreunei infracțiuni, exprimându-și dorința de a se întoarce la domiciliu pentru a locui cu familia.

Tânărul a afirmat că el și minora au plecat împreună, cu intenția de a locui la o fermă din apropierea localității Poiana Teiului, județul Neamț, și a negat orice implicare în infracțiuni sau întreținerea de relații sexuale pe durata plecării.

În urma acestor constatări, polițiștii au solicitat revocarea urmăririi minorei, considerând că aceasta nu a fost victima unei infracțiuni, iar cercetările continuă pentru clarificarea tuturor aspectelor cazului.