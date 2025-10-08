Deputatul PNL Ioan Balan mesaj din Parlament pentru Guvernul Bolojan: Sprijinirea firmelor și fermelor românești în tehnologizare, soluția pentru deficitul de forță de muncă



Într-o declarație politică susținută în Parlament, deputatul PNL de Suceava Ioan Balan a atras atenția asupra crizei forței de muncă din România, care afectează antreprenorii și fermierii din toate județele țării.

Acesta a subliniat că deficitul de personal, cauzat de tendințele demografice negative și de migrația tinerilor în străinătate, reprezintă o barieră majoră în calea dezvoltării economice.

„Fermierii au producții mai mari, dar nu au oameni pentru a strânge recolta. Micile fabrici ar putea produce mai mult, dar nu găsesc angajați calificați”, a declarat Balan, evidențiind impactul lipsei forței de muncă asupra economiei.

Deputatul a propus ca soluție capitalizarea firmelor și fermelor românești, inspirându-se din modelul statelor dezvoltate precum Germania, Franța sau Marea Britanie, care au investit în tehnologizare pentru a crește productivitatea.

Balan a amintit că, din 2020, guvernele PNL au inițiat programe de sprijin, inclusiv granturi pentru IMM-uri, achiziții de utilaje agricole și mecanisme de garantare a creditelor pentru investiții.

În contextul în care următorii 5-10 ani vor aduce ieșiri masive de pe piața muncii din cauza pensionărilor, deputatul a pledat pentru accelerarea investițiilor în întreprinderile și fermele românești, pentru a asigura prosperitatea pe termen lung.

„Trebuie să accelerăm cu toată forța investițiile în întreprinderile românești, în fermele mici și mijlocii, pentru a avea siguranța că ne vom bucura de prosperitate pe termen lung”, a concluzionat Ioan Balan.