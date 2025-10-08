Lansare de carte la USV: Volumul „Nicolae Labiș. Opere” unește cele două maluri ale Prutului



Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava invită iubitorii de literatură luni, 13 octombrie, ora 12:00, în Sala de lectură „Emanuel Diaconescu” din corpul E, la lansarea volumului „Nicolae Labiș. Opere”, publicat de Editura Știința din Chișinău, în cadrul colecției „Moștenire”.

Evenimentul îl va avea ca invitat special pe Gheorghe Prini, directorul Editurii Știința. Volumul va fi prezentat de Lucia Țurcanu, cercetător la Memorialul Ipotești, asist. univ. dr. Otilia Ungureanu și prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu.

Un moment special va fi oferit de Adela Șulea, elevă la Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava și secretară a Cenaclului de poezie „Light of Ink”, care va recita din creațiile poetului Nicolae Labiș.

Colectivul Bibliotecii USV așteaptă publicul la acest eveniment cultural de excepție, care celebrează opera lui Labiș și întărește legăturile culturale dintre cele două maluri ale Prutului.