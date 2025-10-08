Furt de bani în comuna Sadova: Un copil a recunoscut că a furat 3800 de lei de la bunic și că ar fi aruncat banii



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Sadova au fost sesizați în 2 octombrie de un bărbat în vârstă de 74 de ani, din comuna Sadova, cu privire la sustragerea sumei de 3800 de lei din locuința sa.

Bărbatul a indicat că banii, inițial în valoare de 5000 de lei, erau păstrați în compartimentul de lemn al unui pat din dormitor, iar la data de 4 octombrie a constatat că mai rămăseseră doar 1200 de lei.

El și-a exprimat suspiciunea că autorul faptei ar fi nepotul său, un copil în vârstă de 14 ani.

În urma cercetărilor efectuate la fața locului, s-a stabilit că locuința este compusă din trei camere și un hol, iar suma de bani era depozitată în dormitor.

După activități investigativ-operative și discuții purtate în prezența tatălui minorului, acesta a recunoscut că, în data de 3 octombrie 2025, a intrat în dormitorul bunicului său și a sustras suma de 3800 de lei, pe care ulterior a aruncat-o în Râul Sadova.

Minorul a indicat polițiștilor modul de operare, traseul urmat și locul exact unde a aruncat banii, informațiile fiind consemnate într-un proces-verbal întocmit în urma unei cercetări la fața locului.

În cauză, a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „furt între rude”, iar cazul urmează să fie soluționat de polițiștii Postului de Poliție Sadova.