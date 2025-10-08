Furt de bani în comuna Sadova: Un copil a recunoscut că a furat 3800 de lei de la bunic și că ar fi aruncat banii


Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Sadova au fost sesizați în 2 octombrie de un bărbat în vârstă de 74 de ani, din comuna Sadova, cu privire la sustragerea sumei de 3800 de lei din locuința sa.

Bărbatul a indicat că banii, inițial în valoare de 5000 de lei, erau păstrați în compartimentul de lemn al unui pat din dormitor, iar la data de 4 octombrie a constatat că mai rămăseseră doar 1200 de lei.

El și-a exprimat suspiciunea că autorul faptei ar fi nepotul său, un copil în vârstă de 14 ani.

În urma cercetărilor efectuate la fața locului, s-a stabilit că locuința este compusă din trei camere și un hol, iar suma de bani era depozitată în dormitor.

După activități investigativ-operative și discuții purtate în prezența tatălui minorului, acesta a recunoscut că, în data de 3 octombrie 2025, a intrat în dormitorul bunicului său și a sustras suma de 3800 de lei, pe care ulterior a aruncat-o în Râul Sadova.

Minorul a indicat polițiștilor modul de operare, traseul urmat și locul exact unde a aruncat banii, informațiile fiind consemnate într-un proces-verbal întocmit în urma unei cercetări la fața locului.

În cauză, a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „furt între rude”, iar cazul urmează să fie soluționat de polițiștii Postului de Poliție Sadova.


