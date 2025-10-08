„Abuzatorii care pozează în salvatori” – Episodul 3: Viceprimarul Sucevei, Dan Ioan Cușnir, dezvăluie probleme cronice la Teatrul Municipal, dar și interese financiare care au generat atacuri la schimbare



În cel de-al treilea episod al seriei „Abuzatorii care pozează în salvatori”, viceprimarul municipiului Suceava, Dan Ioan Cușnir, continuă să expună ceea ce numește „două lumi paralele”: Suceava celor care luptă pentru ordine și transparență și Suceava celor care consideră că li se cuvin favoruri pe viață. Postarea sa de pe rețelele sociale aduce în prim-plan problemele cronice ale Teatrului Municipal Matei Vișniec, punând accent pe un interimat prelungit de zece ani, management defectuos și presupuse interese financiare care au generat atacuri la adresa administrației locale.

Un deceniu de interimat urmat de un concurs transparent pentru desemnarea managerului

Viceprimarul a arătat că, timp de zece ani, Teatrul Municipal a funcționat fără un director titular, fără ca vreun concurs credibil să fie organizat pentru ocuparea postului.

„În acești zece ani, ori nu s-a dorit încetarea interimatului, ori nimeni nu a vrut să devină manager”, a declarat Cușnir, citând definiția din DEX a termenului „interimar” – o persoană care exercită provizoriu o funcție.

Schimbarea a venit abia în 2025, când, pe 30 iunie, Consiliul Local Suceava a aprobat numirea unui nou director interimar. Spre deosebire de practicile anterioare, care includeau decizii luate în ședințe „de îndată” sau pe ordine de zi suplimentară, actuala administrație a optat pentru transparență, transmițând mapa de ședință cu șase zile înainte, pe 24 iunie.

Ulterior, pe 15 iulie, a fost lansat un anunț public pentru organizarea unui concurs de proiecte de management. Procesul s-a desfășurat în mod organizat: între 1 și 10 septembrie au fost analizate proiectele, pe 17 septembrie candidații și-au susținut propunerile, iar pe 25 septembrie a fost desemnat câștigătorul.

Performanțe slabe și nereguli administrative

Cușnir a ridicat întrebări legate de performanțele slabe ale teatrului, evidențiind că, în 2025, la o frecvență de mai puțin de un spectacol pe săptămână, s-au vândut în medie doar 81 de bilete per reprezentație, la prețuri de 30-50 de lei, generând încasări medii de 6.346 lei.

„Sucevenii nu iubesc teatrul sau alegerea spectacolelor a fost neinspirată?”, se întreabă viceprimarul, sugerând că managementul anterior nu a reușit să atragă publicul.

Printre neregulile descoperite, Cușnir a menționat o construcție insalubră și ilegală, fără autorizație, găsită în curtea interioară a teatrului. Decizia de demolare a acesteia a atras critici, fiind interpretată de unii ca un atac la adresa actului cultural.

De asemenea, un raport tehnic primit la două săptămâni după numirea noului director a scos la iveală 22 de probleme urgente de funcționare și siguranță, inclusiv lipsa mentenanței sistemului de încălzire timp de zece ani. „Filtrele nu au fost curățate niciodată, iar fostul manager interimar nu a transmis nicio solicitare în opt luni”, a punctat Cușnir, comparând această situație cu proactivitatea noii conduceri.

Atacuri și interese financiare

Începând cu 27 iunie 2025, administrația locală a fost ținta unor atacuri lansate prin intermediul unei televiziuni din Iași, unui post de radio local și unui ziar din Suceava. Cușnir sugerează că aceste critici ar putea fi motivate de interese financiare, indicând colaborări mai vechi ale unor persoane cu Teatrul Municipal. De exemplu, un anume C.C. din Iași ar fi primit 7.880 lei în 2023 și 5.319 lei în 2025 pentru onorarii legate de conferințe, în timp ce L.P., asociată cu ziarul C.N., ar fi încasat 11.520 lei în 2023 și 7.000 lei în 2025.

„Avem nouă pagini cu astfel de onorarii. Nu comentăm oportunitatea sau legalitatea lor, dar fiecare să tragă propriile concluzii”, a afirmat viceprimarul, subliniind că sintagma „Urmărește banii!” este în continuare actuală.

Cușnir a subliniat că Primăria nu se implică și nu se va implica în actul cultural propriu-zis sau în relația conducerii teatrului cu actorii.

„Teatrul nu este al Primăriei, nici al actorilor, ci al publicului!”, a declarat el, subliniind că obiectivul este ca sala să fie plină de spectatori care plătesc bilete, nu de invitați.

„Când vom atinge acest deziderat, vom putea spune: Da, am făcut ce trebuia!”.

Viceprimarul a catalogat atacurile drept „lacrimi de crocodil” și a acuzat că „abuzatorii” care au beneficiat timp de zece ani de fondurile teatrului pozează acum în victime, încercând să sugereze că administrația blochează actul cultural. „Ignorăm aceste lacrimi de crocodil de pe rețelele de socializare și vom continua să lucrăm pentru o Suceava corectă”, a conchis Cușnir.