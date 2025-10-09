Simpozion național cu participare internațională la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava: Implicațiile comportamentale ale patologiei neuroendocrine



În zilele de 9 și 10 octombrie 2025, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava găzduiește cel de-al XXVII-lea Simpozion național cu participare internațională, organizat de Societatea Română de Psihoneuroendocrinologie.

Evenimentul reunește specialiști de renume, precum endocrinologi, neurologi, psihiatri, diabetologi, psihologi, chirurgi și neurochirurgi, care vor dezbate tema „Implicațiile comportamentale ale patologiei neuroendocrine”.

Societatea Română de Psihoneuroendocrinologie, afiliată la International Federation of Neuroendocrine Society și membru asociat al European Society of Endocrinology și al European Society of Neuroendocrinology, are o tradiție bogată, organizând de-a lungul timpului 8 congrese internaționale și 26 de simpozioane.

Temele abordate în trecut au inclus subiecte precum terapia hormonală anti-aging, neuroendocrinologia tiroidei, stresul și depresia sau calitatea vieții în patologia neuroendocrină.

Ediția din acest an promite discuții de actualitate, axate pe impactul patologiei neuroendocrine asupra comportamentului uman.

Organizatorii invită participanții să se implice în dezbaterile celor două zile, care reunesc contribuții valoroase din domeniu, atât la nivel național, cât și internațional.