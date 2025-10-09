Incident în Piața Mică din Suceava: Conflict între două comerciante ce au spații comerciale învecinate



La data de 8 octombrie 2025, în jurul orei 07:25, Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată prin apel la 112 cu privire la un incident petrecut în Piața Mică din Suceava.

O comerciantă a raportat că a fost agresată fizic de o altă persoană.

Un echipaj din cadrul Biroului Ordine Publică al Poliției Municipiului Suceava s-a deplasat la fața locului, constatând că între cele două comerciante, care dețin spații comerciale alăturate pentru vânzarea de produse vestimentare, există un conflict mai vechi, de aproximativ un an.

Tensiunile au fost generate de dispute privind utilizarea spațiului comercial, una dintre comerciante reproșând celeilalte că își expune marfa pe o porțiune din spațiul său.

În dimineața zilei de 8 octombrie, în jurul orei 07:00, una dintre comerciante a fost îmbrâncită și lovită de cealaltă, în timpul unei dispute legate de amplasarea mărfii.

În urma evaluării riscului, conform Legii 26/2024, polițiștii au stabilit că nu există un risc iminent pentru victimă. Aceasta a ales să nu formuleze o plângere penală pentru infracțiunea de „lovirea sau alte violențe”, fiind însă înregistrată o reclamație administrativă pentru aspectele sesizate.

Poliția continuă verificările pentru clarificarea circumstanțelor incidentului.