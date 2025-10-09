Marginea, singura comună din România inclusă în Caravana de Educație Nonformală ,,TrippyCaPeVremuri”



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Pentru o zi, comuna Marginea s-a umplut de râsete, energie pozitivă și idei.

Caravana TrippyCaPeVremuri, ajunsă la a patra ediție, inițiată de organizația Innovation Education Lab din Brașov și susținută de grantul UNESCO x SEVENTEEN – „Going Together – For Youth Creativity and Well-Being”, străbate comunitățile din România pentru a reuni tinerii, jocul și dialogul despre schimbare. Marginea a fost singura comunitate rurală inclusă în itinerar, oferind o experiență memorabilă pentru peste 25 de tineri din localitate.

Sub motto-ul „Joacă, inițiative și soluții pentru comunitate”, evenimentul a combinat activități de ice-breaking, jocuri „ca pe vremuri” și discuții despre provocările reale ale tinerilor din mediul rural. Fără telefoane și fără grabă, participanții s-au reconectat prin joc, colaborare și încredere.

După momentele de destindere, tinerii au trecut la partea de construcție: au discutat despre cum pot îmbunătăți dinamica de grup și cum pot învăța să scrie proiecte care să aducă beneficii comunității. Ideile rezultate vor sta la baza unor viitoare inițiative dezvoltate local, împreună cu grupul ,,Tinerii Mărgineneni”, organizația ,,True Health” și partenerii Caravanei.

„Caravana a ajuns anul acesta în mai multe orașe din țară, dar Marginea a fost singura comunitate rurală inclusă în itinerar – și asta nu e deloc întâmplător. Ce se întâmplă aici devine tot mai important și mai vizibil: tineri implicați, o administrație deschisă și o comunitate care îi susține. Marginea arată că mediul rural poate fi un loc al inițiativei, al bucuriei și al schimbării”, a declarat Adrian Ștefan Maftean, președintele True Health și mentor al tinerilor.

La rândul său, Ștefan Balan, coordonatorul grupului Tinerii Mărgineneni, a adăugat: „Am reușit să identificăm provocări și să propunem pași concreți pentru viitoarele proiecte ale comunității. Pentru mine, asta înseamnă impact real.”

Evenimentul desfășurat la centrul civic pe parcursul a 4 ore, s-a încheiat cu zâmbete și planuri de viitor, printre care organizarea unui campionat de handbal, workshopuri pentru dezvoltarea creativității, crearea unui spațiu mai mare dedicat tinerilor din comunitate și seri de film tematice – reamintind bucuriile copilăriei și contribuind la o coeziune mai puternică a comunității de tineri. Pentru o zi, Marginea a devenit locul unde tradiția întâlnește inițiativa și inovația, iar tinerii și-au redescoperit puterea de a construi o comunitate mai unită și mai conectată la propriile nevoi.