Accident rutier între doi bicicliști în Milișăuți: Unul dintre ei a fost rănit

Poliția Municipiului Rădăuți – Compartimentul Rutier a fost sesizată, miercuri dimineața, despre internarea la Spitalul Municipal Rădăuți a unei persoane cu leziuni suferite în urma unui accident rutier.

Echipa operativă s-a deplasat la fața locului pentru cercetări, iar din investigații a reieșit că un bărbat în vârstă de 85 de ani, din orașul Milișăuți, se deplasa pe bicicletă pe drumul dinspre municipiul Suceava spre Milișăuți, pe partea dreaptă a carosabilului.

În spatele său, un alt biciclist, un bărbat de 47 de ani din satul Gara, Milișăuți, s-a angajat în depășirea acestuia.

În timpul manevrei, din cauza nepăstrării unei distanțe suficiente, cei doi s-au atins, iar bărbatul de 85 de ani, care a ridicat mâna stângă pentru a semnaliza un viraj, s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil, împreună cu celălalt biciclist.

În urma accidentului, bărbatul de 85 de ani, acuzând dureri la nivelul bazinului, a fost transportat la Spitalul Municipal Rădăuți cu ajutorul unui autoturism, pentru îngrijiri medicale.

Testarea cu aparatul etilotest a arătat că acesta nu consumase alcool, însă celălalt biciclist avea o alcoolemie de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Poliția a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”, cercetările fiind în curs pentru stabilirea tuturor circumstanțelor incidentului.