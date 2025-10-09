Peste 100 de elevi de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți, au obținut certificate lingvistice Cambridge


Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți a găzduit, miercuri, festivitatea de înmânare a certificatelor Cambridge, obținute de 111 elevi în urma examenelor susținute la finalul anului școlar trecut.

Distribuția certificatelor a fost următoarea: 5 certificate Young Learners, 4 certificate Preliminary English Test, 33 certificate Cambridge First, 68 certificate Cambridge Advanced și 1 certificat Cambridge Proficiency.

Evenimentul s-a desfășurat în prezența doamnei Alexandra Râlea, reprezentant al British Council Iași, a directorului colegiului, prof. Adrian Puiu, a cadrelor didactice din catedra de limbă engleză și a părinților emoționați.

Elevii au fost felicitați pentru munca, ambiția și perseverența demonstrate, certificatele Cambridge fiind o recunoaștere internațională a competențelor lingvistice, esențiale atât în parcursul academic, cât și în cel profesional.

Pregătirea elevilor și organizarea examenelor au fost realizate de un colectiv dedicat de șapte profesoare de limba engleză: prof. Loredana Cîrciu (coordonator al centrului de pregătire), prof. Marinela Cârdei, prof. Petronela Grigore, prof. Paula Haiura, prof. Raluca Nanu, prof. Ana Gabriela Pogorevici și prof. Ana-Maria Popescu.


