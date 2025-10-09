Adolescent de 16 ani din Udești, rănit grav la cap în circumstanțe neobișnuite



Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Suceava a sesizat, joi dimineața, Inspectoratul de Poliție Județean Suceava cu privire la internarea unui adolescent de 16 ani, care prezenta o lovitură severă în zona capului.

Din primele verificări efectuate de polițiști, s-a stabilit că în dimineața aceleiași zile, în jurul orei 06:40, o femeie din comuna Udești a intrat în camera fiului său, un minor de 16 ani, pentru a-l trezi pentru școală.

Aceasta l-a găsit căzut pe podea, cu o rană la cap.

Adolescentul, care era conștient, a declarat că și-a provocat singur rana utilizând un dispozitiv de asomare a suinelor, deținut în gospodărie și care a fost găsit pe masa din camera sa.

Minorul a fost preluat de un echipaj medical și transportat la UPU Suceava pentru investigații suplimentare. Primele informații sugerează că gestul ar fi fost motivat de o relație cu o adolescentă, fără a exista suspiciuni de altă natură legate de incident.

Autoritățile au notificat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava, care va dispune măsurile necesare conform competențelor. În cauză, a fost deschis un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”, cercetările fiind continuate de Postul de Poliție Udești pentru clarificarea tuturor circumstanțelor.