Urmărire din Rădăuți până la Vicovu de Jos după un tânăr fără permis care conducea pe contrasens în sens giratoriu. El a fost amendat cu peste 5.200 de lei

Intră acum și în grupul de
Un echipaj al Poliției Municipiului Rădăuți – Biroul Ordine Publică, aflat în patrulare pe strada Ștefan cel Mare, în zona supermarketului Kaufland, a observat, joi dimineața în jurul orei 2:50, un autoturism marca Audi care circula pe contrasens în dreptul unui sens giratoriu, fără a respecta regulile de circulație.
Polițiștii au efectuat semnalul regulamentar de oprire, însă conducătorul auto a accelerat, declanșând o urmărire pe raza municipiului Rădăuți și a comunelor Horodnicul de Sus, Voitinel și Vicovu de Jos.
Echipajul a transmis prin stație direcția de deplasare a autoturismului, iar un alt echipaj din cadrul SPR 4 Gălănești a pregătit un dispozitiv de oprire forțată de tip „Spike” în zona cimitirului de lângă Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din Vicovu de Jos.
Observând prezența poliției, conducătorul auto a oprit în cele din urmă.
În urma verificărilor, s-a stabilit că șoferul, un tânăr de 21 de ani din Rădăuți, avea permisul de conducere suspendat.
Acesta a declarat că nu a oprit la semnalele polițiștilor deoarece s-a speriat. Pe locul pasagerului din dreapta-față se afla un alt bărbat din Rădăuți.
Testările efectuate cu aparatul etilotest și Drugtest au indicat rezultate negative pentru alcool și substanțe interzise.
Tânărul a fost informat că fapta de a conduce fără permis constituie infracțiune și a fost condus la sediul Poliției Municipiului Rădăuți, unde a cooperat cu autoritățile. De asemenea, acesta a fost sancționat contravențional conform O.U.G. 195/2002 pentru multiple abateri rutiere comise în timpul urmăririi, fiind aplicate amenzi în valoare totală de 5.265 lei.
În cauză a fost deschis un dosar penal pentru infracțiunea de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, cercetările fiind continuate de Compartimentul Rutier al Poliției Municipiului Rădăuți.
Intră acum și în grupul de