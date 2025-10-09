Urmărire din Rădăuți până la Vicovu de Jos după un tânăr fără permis care conducea pe contrasens în sens giratoriu. El a fost amendat cu peste 5.200 de lei



Un echipaj al Poliției Municipiului Rădăuți – Biroul Ordine Publică, aflat în patrulare pe strada Ștefan cel Mare, în zona supermarketului Kaufland, a observat, joi dimineața în jurul orei 2:50, un autoturism marca Audi care circula pe contrasens în dreptul unui sens giratoriu, fără a respecta regulile de circulație.

Polițiștii au efectuat semnalul regulamentar de oprire, însă conducătorul auto a accelerat, declanșând o urmărire pe raza municipiului Rădăuți și a comunelor Horodnicul de Sus, Voitinel și Vicovu de Jos.

Echipajul a transmis prin stație direcția de deplasare a autoturismului, iar un alt echipaj din cadrul SPR 4 Gălănești a pregătit un dispozitiv de oprire forțată de tip „Spike” în zona cimitirului de lângă Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din Vicovu de Jos.

Observând prezența poliției, conducătorul auto a oprit în cele din urmă.

În urma verificărilor, s-a stabilit că șoferul, un tânăr de 21 de ani din Rădăuți, avea permisul de conducere suspendat.

Acesta a declarat că nu a oprit la semnalele polițiștilor deoarece s-a speriat. Pe locul pasagerului din dreapta-față se afla un alt bărbat din Rădăuți.

Testările efectuate cu aparatul etilotest și Drugtest au indicat rezultate negative pentru alcool și substanțe interzise.

Tânărul a fost informat că fapta de a conduce fără permis constituie infracțiune și a fost condus la sediul Poliției Municipiului Rădăuți, unde a cooperat cu autoritățile. De asemenea, acesta a fost sancționat contravențional conform O.U.G. 195/2002 pentru multiple abateri rutiere comise în timpul urmăririi, fiind aplicate amenzi în valoare totală de 5.265 lei.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru infracțiunea de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, cercetările fiind continuate de Compartimentul Rutier al Poliției Municipiului Rădăuți.