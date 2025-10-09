DRDP Iași clarifică situația degradărilor de pe Varianta Ocolitoare Suceava: Constructorul nu a semnalat probleme legate de stratul suport sau capacitatea portantă înainte de începerea lucrărilor de reparații



Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a transmis, joi, o serie de precizări referitoare la degradările semnalate pe Varianta Ocolitoare Suceava, între nodul rutier de la km 7+320 (intersecția cu DN 17, km 249+300, sens giratoriu) și Pătrăuți, ca răspuns la recentele declarații ale reprezentanților SC Autotehnorom SRL.

DRDP Iași subliniază că lucrările efectuate pe acest tronson nu au constat în așternerea de covor asfaltic, ci în reparații pe suprafețe întinse (RSI), conform normativelor tehnice pentru întreținerea drumurilor.

Potrivit sursei citate, SC Autotehnorom SRL a avut două contracte cu DRDP Iași: unul pentru finalizarea lucrărilor de investiții pe Tronsoanele 1 și 2 ale Variantelor de Ocolire Suceava, inclusiv reparații, așternere strat de uzură și marcaje rutiere, și un al doilea pentru întreținerea curentă, care includea reparații.

Constructorul a finalizat lucrările pe sectorul 1 (DN 2 – sensul giratoriu de la km 7+320), recepționate fără probleme, dar nu a continuat lucrările pe sectorul spre Pătrăuți, invocând o expertiză proprie care susținea lipsa capacității portante.

DRDP Iași a solicitat în repetate rânduri finalizarea contractului, însă SC Autotehnorom nu a dat curs, ceea ce a dus la emiterea a două documente constatatoare de neîndeplinire a obligațiilor contractuale.

În urma verificărilor efectuate de CESTRIN, s-au identificat două sectoare cu posibile probleme de portanță, dar monitorizarea a arătat că degradările nu au evoluat semnificativ (lipsesc cedări, tasări sau rețele de fisuri).

Astfel, DRDP Iași susține că a cerut constructorului să execute reparații cu mixtură asfaltică, inclusiv montarea de geogrile antifisură pe porțiunile vulnerabile, în cadrul contractului de întreținere.

De asemnea, DRDP Iași precizează că, înainte de începerea lucrărilor, conform Procesului Verbal nr. 17/2335/29.05.2025, constructorul nu a semnalat probleme legate de stratul suport sau capacitatea portantă.

Potrivit DRDP Iași, degradările locale apărute recent nu sunt atribuite insuficienței capacității portante, ci altor factori, precum infiltrațiile de apă, lipsa etanșeității stratului de uzură, compactarea necorespunzătoare, traficul greu sau calitatea mixturii asfaltice.

Pentru a asigura siguranța traficului, DRDP Iași a demarat reparații în regim de urgență.

DRDP Iași mai arată că soluții mai complexe cerute de constructor, precum ranforsarea sistemului rutier, ar necesita reproiectare, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și proceduri de achiziție care ar putea dura 3-5 ani.

DRDP Iași își exprimă surprinderea față de recentele declarații ale constructorului, având în vedere că acesta și-a asumat public remedierea degradărilor, conform contractului, după îmbunătățirea condițiilor meteorologice.

„În urma discuțiilor purtate inclusiv în dimineața zilei de ieri, 8 octombrie, DRDP Iași se declară surprinsă de faptul că antreprenorul a emis alte supoziții, din moment ce acesta și-a asumat public intervenția proprie pentru remedierea degradărilor, în condițiile contractuale, după ameliorarea condițiilor meteo”, arată ing. Ovidiu Mugurel Laicu, director general regional DRDP Iași.