Accident rutier la Văleni Stânișoara după ce o șoferiță a virat stânga în timp ce era depășită



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Poliția Municipiului Fălticeni a fost sesizată, miercuri dimineața în jurul orei 8:15, prin 112 despre un accident rutier produs pe raza satului Văleni Stânișoara, comuna Mălini soldat cu victime.

Echipajul de poliție din cadrul Compartimentului Rutier Fălticeni s-a deplasat la fața locului și a constatat că, în jurul orei 08:10, o conducătoare auto, în timp ce circula cu un autoturism Volkswagen pe DJ 209B, pe direcția Văleni către Mălini, a efectuat un viraj la stânga fără a se asigura corespunzător.

În acel moment, autoturismul a intrat în coliziune cu un autoturism Audi, condus de o șoferiță care era angajată în depășirea sa.

Impactul a proiectat autoturismul Audi într-un podeț situat în șanțul de pe partea stângă a drumului.

În urma accidentului, conducătoarea autoturismului Audi a suferit o contuzie nazală și a fost transportată la Spitalul Municipal Fălticeni pentru îngrijiri medicale.

Ambele șoferițe au fost testate cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Poliția a întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”, cercetările fiind în curs pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.