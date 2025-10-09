Bărbat prins conducând fără permis în Siret. La vederea polițiștilor a făcut schimb de locuri cu soția



Un echipaj al Poliției orașului Siret, aflat în patrulare și monitorizare a traficului rutier, miercuri seara în jurul orei 18:00, a observat un autovehicul marca Mercedes Benz, condus de un bărbat care nu a semnalizat corect o manevră de viraj la stânga.

Polițiștii au pornit în urmărirea autoutilitarei, iar conducătorul acesteia a virat brusc la dreapta, intrând în curtea Spitalului Orășenesc Siret.

Ajuns în curte, șoferul a coborât rapid din vehicul, trecând în fața acestuia și urcând pe locul pasagerului din dreapta. În același timp, pasagera din dreapta, o femeie, a trecut la volan, declarând inițial că ea a condus autoutilitara.

În urma verificărilor, polițiștii au identificat conducătorul inițial ca fiind un bărbat de 30 de ani din comuna Dornești, însoțit de soția sa de 23 de ani și de doi copii minori.

Acesta nu a putut prezenta permis de conducere, declarând verbal că nu deține unul pentru nicio categorie și negând că ar fi condus vehiculul.

Verificările în bazele de date ale Poliției Române au confirmat că bărbatul nu este posesor de permis de conducere.

Bărbatul a fost condus la sediul Poliției orașului Siret, unde a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În acest caz a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, cercetările fiind continuate de polițiștii din Siret.