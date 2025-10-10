Cod galben de vânt pentru zona joasă a județului Suceava



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben pentru vânt puternic, valabilă sâmbătă, 11 octombrie, în mai multe regiuni ale țării.

În Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, între orele 5:00 și 23:00, vântul va sufla cu putere, atingând viteze de 70 până la 90 km/h. La altitudini de peste 1700 de metri, rafalele vor fi și mai intense, ajungând chiar la 90-120 km/h.

În aceeași zi, între orele 9:00 și 18:00, vântul va afecta și alte zone ale țării, respectiv Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei. Aici, intensificările temporare ale vântului vor aduce viteze de 50-60 km/h, cu rafale izolate ce pot atinge 70 km/h.

Pe lângă aceste avertizări, meteorologii notează că vântul va fi puternic și în alte regiuni, atât vineri, 10 octombrie, cât și sâmbătă, 11 octombrie, cu viteze de 40-50 km/h pe arii mai restrânse.