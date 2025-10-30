Trei rachete de croazieră rusești au survolat regiunea Cernăuți; una a fost doborâtă, iar fragmentele căzute au avariat o linie electrică la Novoselița



În timpul unui atac aerian masiv al forțelor ruse, trei rachete de croazieră au fost detectate deasupra regiunii Cernăuți, a anunțat șeful Administrației Militare Regionale, Ruslan Zaparaniuk.

Potrivit acestuia, forțele de apărare antiaeriană ucrainene au reușit să neutralizeze una dintre rachete.

Celelalte două au părăsit spațiul aerian al regiunii fără a provoca alte daune directe.

În urma căderii fragmentelor uneia dintre rachete, o linie de înaltă tensiune a fost avariată în perimetrul comunității teritoriale Novoselița.

Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime sau răniți.

La fața locului lucrează echipe de energeticieni pentru remedierea avariei, alături de reprezentanți ai Forțelor de Securitate și Apărare, care inspectează zona și documentează crimele de război comise de Rusia împotriva infrastructurii civile.

„Mulțumesc apărătorilor noștri din apărarea antiaeriană pentru profesionalism și curaj!”, a transmis Ruslan Zaparaniuk.