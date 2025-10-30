Numărul mamelor care lucrează în străinătate pentru că nu își găsesc de lucru în România este dublu față de cel al taților-Studiu Salvați Copiii



Numărul mamelor care lucrează în străinătate pentru că nu își găsesc de lucru în România este dublu față de cel al taților, iar mai mult de jumătate din părinții cu copiii rămași în țară lipsesc o treime din copilăria acestora, arată un studiu european realizat de Salvați Copiii România.

Datele fac parte din proiectul „Sună-i zilnic! Conexiune dincolo de granițe”, derulat de organizație și finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

Aproape jumătate (46%) dintre părinții plecați invocă salariul insuficient pentru familie ca principal motiv, urmați de 28% care vor să îmbunătățească situația financiară, 9% care au rămas șomeri în România, 5% pentru construirea sau renovarea casei și 3% pentru studiile copiilor.

O diferență notabilă: 10% dintre femei (față de doar 5% dintre bărbați) pleacă din lipsă de joburi, subliniind nevoia de locuri de muncă pentru femeile cu educație medie și elementară.

Părinții sunt plecați în medie de șase ani, 67% dintre tați și 75% dintre mame depășind trei ani de absență. Astfel, peste jumătate lipsesc din perioade cheie precum educația primară mică și preadolescența. 41% au peste șase ani de muncă în străinătate, reprezentând aproape 20% din vechimea legală.

Ocupațiile dominante: la tați – lucrător în construcții (50%), agricol (12%), șofer (8%), ospătar (5%); la mame – îngrijitoare vârstnici (17%), menajeră (17%), lucrător agricol (15%), casier (10%).

82% intenționează să renunțe în următorii ani, convinși mai ales de salarii mai bune în România (75%), taxe reduse (51%), probleme familiale (46%), sănătate îmbunătățită (41%), servicii publice superioare (40%) sau educație mai bună (37%).În relația cu copiii, 41% regretă lipsa timpului petrecut împreună, 33% momentele importante, 21% dragostea copilului și 6% comunicarea.Date cheie din anchetă:

Doar 17% dintre mame (vs. 48% tați) nu resimt disconfort psihologic; singurătatea (57%) și tristețea (51%) domină la femei.

30% dintre mame (vs. 11% tați) simt că nu fac față situației.

Doar 8-10% consultă psihologi, dar 14% dintre femei (vs. 3% bărbați).

91% văd menținerea legăturii emoționale ca principală provocare; 83% – integrare culturală; 26% – comunicare cu instituțiile românești.

Lipsuri emoționale: copilul (94%), familia (80%), sprijin din România (55%), din destinație (40%), prieteni (22%).

„Fenomenul copiilor rămași acasă, în timp ce părinții muncesc în străinătate, are consecințe psiho-emoționale și sociale profunde. Majoritatea pleacă simțind că nu au alternativă, pentru a asigura siguranța socio-economică și educația copiilor”, a declarat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România.