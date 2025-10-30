Gheorghe Șoldan spune că anul 2025 a fost record absolut în modernizarea de drumuri județene: CJ Suceava a alocat 310 milioane lei și a modernizat deja 105 km



La exact un an de la preluarea mandatului, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a prezentat bilanțul unui an istoric pentru infrastructura rutieră: cel mai mare buget alocat vreodată – 310 milioane lei – și peste 105 km de drumuri județene modernizate, cu ținta de 125 km până la finalul anului.

„Am asfaltat într-un an de trei ori mai mult decât media ultimilor patru ani”, a subliniat Șoldan, evidențiind finalizarea unor proiecte blocate de ani de zile, precum Drumul Talienilor (DJ 209B, 14,6 km) – recepționat în august 2025, după ce în octombrie 2024 stadiul era de doar 70% și unde urmează amenajarea unei parcări moderne, punct panoramic și poartă de intrare la Pasul Stânișoara.

Printre tronsoanele reabilitate în premieră după foarte mulți ani:

DJ 208D Adâncata – Hănțești (neasfaltat de 17 ani);

DJ 209H Cornu Luncii – Sasca Mică (peste 20 ani);

DJ 155P Baia – Bogata (din 2008);

DJ 209G Straja – Brodina (deteriorat de 9 ani);

DJ 208U Mitocu Dragomirnei – Mănăstirea Dragomirnei (6 km, din 2015).

Cel mai mare contract din istoria CJ Suceava – 85 milioane euro (fonduri UE prin POR Nord-Est 2021–2027) – este în licitație pentru modernizarea a 52,7 km de drumuri în șapte localități (Fălticeni, Horodniceni, Cornu Luncii, Mălini, Slatina, Văleni, Valea Moldovei).

Proiectul include 22 poduri reabilitate; 40 stații de autobuz moderne; 20 km piste de biciclete și 4 stații de încărcare electrice, pentru care peste 20 de consorții cu mai bine de 100 de firme concurează, iar lucrările vor începe în prima parte a lui 2026.

Din buget propriu, CJ a realizat 57,6 km de covoare asfaltice, iar până la 31 decembrie se vor finaliza încă aproximativ 20 km.

„Am promis fapte, nu vorbe. Într-un an am făcut mai mult decât în patru la un loc. Continuăm în 2026 cu același ritm”, a concluzionat Șoldan care a subliniat că o prioritate a mandatului său este modernizarea infrastructurii din județ.