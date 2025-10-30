Președintele Șoldan anunță semnarea la Suceava a contractelor pentru tronsonul Pașcani – Suceava, realizat de grupul UMB cu finanțare prin mecanismul european SAFE



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat joi progrese pentru tronsonul Pașcani – Suceava – Siret al Autostrăzii Moldovei (A7), care va fi finanțat prin programul european SAFE (Security Action for Europe), un instrument strategic al UE cu un buget total de 150 de miliarde de euro, din care România beneficiază de 16,68 miliarde.

Potrivit declarațiilor lui Șoldan, în urma discuțiilor recente de la Ministerul Transporturilor, în perioada imediat următoare va fi semnat la Suceava contractul pentru cele două loturi din tronsonul Pașcani – Suceava, în lungime totală de 62 km.

Lucrările vor fi realizate de grupul UMB, una dintre cele mai reputate companii românești de construcții, cu un termen de 6 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție.

Șoldan a mai anunțat că a semnat certificatul de urbanism pentru Drumul Expres Suceava – Siret, parte integrantă a proiectului, care va conecta direct regiunea la punctul de trecere a frontierei Siret.

Președintele CJ Suceava a arătat că inițial investiția era finanțată prin Programul Operațional Transporturi 2021-2027, iar acum a fost transferată pe SAFE.

Proiectul, inclus în portofoliul de investiții mixte civil-militare depus de România la Comisia Europeană, ar urma să fie aprobat la începutul lunii noiembrie urmând ca apoi să fie semnate contractele de proiectare și execuție.

Lucrările propriu-zise sunt estimate să înceapă imediat după semnarea contractelor, cu obiectivul de a finaliza tronsonul Pașcani – Suceava în aproximativ doi ani.