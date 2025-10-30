Premieră națională la Suceava: Cetatea de Scaun va fi restaurată „transparent” cu plasă metalică și acoperișuri reversibile



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, anunțat, joi, că împreună cu directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu au inițiat un proiect unic în România: restaurarea transparentă a Cetății de Scaun.

Potrivit lui Șoldan, visul restaurării complete, început în 1895, a fost blocat de reglementările internaționale care interzic reconstrucția fără dovezi istorice certe.

Soluția inovatoare: materiale moderne, reversibile, care sugerează forma medievală fără a afecta structura originală.

Practic, forma originală a zidurilor va fi sugerată printr-o plasă metalică specială, montată deasupra zidurilor, fără să afecteze structura veche. Este o intervenție reversibilă, care redă vizual silueta medievală a cetății, asemănătoare fortificațiilor de la Soroca, Hotin sau Cetatea Albă.

Proiectele-pilot în 2026 vor fi un tronson de 10 m pe zidul de incintă cu bastioane semicirculare și totodată, se va face un test la unul dintre turnurile Fortului Mușatin, unde vor fi montate acoperișuri ușoare în stil moldovenesc. Acestea vor avea dublu rol: să protejeze zidurile de infiltrațiile de apă și să redea vizitatorilor imaginea cetății așa cum arăta în Evul Mediu.

Comisia Națională a Monumentelor Istorice a aprobat în luna octombrie 2025 ambele idei ca proiecte-pilot, iar dacă rezultatele sunt pozitive, intervențiile se extind pe întreaga fortificație.

Muzeul Național al Bucovinei a alocat 221.100 lei pentru documentația tehnică (DALI).

„Este o abordare unică în România, inspirată din bunele practici europene, prin care punem în valoare patrimoniul fără a-l altera. Prin acest proiect, Suceava nu doar că își protejează trecutul, ci îl face mai viu și mai atractiv pentru generațiile de azi și de mâine”, a concluzionat Șoldan.