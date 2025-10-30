Anastasia Pețenghe de la CSU Suceava, va înota pentru România la Concursul Țărilor Central-Europene de la Sopron



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Înotătoarea Anastasia Pețenghe, pregătită de antrenoarea Sorina Diaconescu la Clubul Sportiv Universitar Suceava, a fost selecționată să reprezinte România la Concursul Țărilor Central-Europene, programat în 29-30 noiembrie la Sopron, Ungaria.

La doar câteva săptămâni distanță, Anastasia vine după o performanță strălucitoare la Cupa Miercurea-Ciuc, unde a cucerit 6 medalii de aur.

În sezonul precedent, la categoria Juniori II, suceveanca a dominat scena națională:

Campionatul Național: aur la 800 m și 1500 m liber, argint la 50 m, 100 m, 200 m și 400 m liber;

Cupa României: 6 medalii de aur – victorie în toate probele înscrise.