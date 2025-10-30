Anastasia Pețenghe de la CSU Suceava, va înota pentru România la Concursul Țărilor Central-Europene de la Sopron

Intră acum și în grupul de
Înotătoarea Anastasia Pețenghe, pregătită de antrenoarea Sorina Diaconescu la Clubul Sportiv Universitar Suceava, a fost selecționată să reprezinte România la Concursul Țărilor Central-Europene, programat în 29-30 noiembrie la Sopron, Ungaria.
La doar câteva săptămâni distanță, Anastasia vine după o performanță strălucitoare la Cupa Miercurea-Ciuc, unde a cucerit 6 medalii de aur.
În sezonul precedent, la categoria Juniori II, suceveanca a dominat scena națională:
- Campionatul Național: aur la 800 m și 1500 m liber, argint la 50 m, 100 m, 200 m și 400 m liber;
- Cupa României: 6 medalii de aur – victorie în toate probele înscrise.
