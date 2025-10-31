VIDEO// Cum va arăta noul terminal al Aeroportului Suceava. Șoldan: Va avea 10.000 mp și va costa 60 milioane euro



Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava, a că modernizarea Aeroportului „Ștefan cel Mare” din Salcea reprezintă o prioritate absolută pentru noua administrație județeană, conform promisiunilor făcute în campania electorală.

„Așa cum am promis și în campanie, modernizarea Aeroportului Suceava este o prioritate pentru mine. Îmi doresc ca până la sfârșitul acestui mandat, să avem la Salcea un aeroport modern, în primele 3 din România, atractiv pentru companiile aeriene, cu destinații în toată Europa. Să scăpăm o dată pentru totdeauna de aerogara înghesuită și improvizată cu containere de astăzi”, a afirmat Șoldan.

Potrivit declarațiilor sale, studiul de fezabilitate pentru construirea noului Terminal 3 a fost finalizat, iar avizele necesare au fost obținute. Noul terminal va avea o suprafață de aproximativ 10.000 de metri pătrați, fiind de aproape trei ori mai mare decât cele două terminale existente la un loc. Investiția totală este estimată la circa 60 de milioane de euro și va fi scoasă la licitație în perioada următoare pentru demararea lucrărilor.

Șoldan intenționează să obțină pentru finanțarea Terminalului 3 finanțare printr-un credit al Băncii Europene de Investiții, iar dacă acest lucru nu este posibil, fondurile vor fi asigurate din bugetul județului.

Proiectul de modernizare, pe care președintele CJ dorește să-l înceapă chiar din acest an, include și extinderea parcării aeroportuare, în perspectiva creșterii numărului de zboruri directe spre mai multe destinații europene.

Administrația județeană speră că noile facilități vor atrage mai multe companii aeriene și vor poziționa aeroportul în topul național.