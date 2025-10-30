Colegiul Prefectural Suceava: Pregătiri intense iarnă – 5 puncte fixe de control rutier. SDN Suceava, SDN Câmpulung Moldovenesc și DJDP vor asigura viabilitatea pe 586 de kilometri de drum național și 895 de kilometri de drumuri județene



Sub coordonarea prefectului Traian Andronachi, Colegiul Prefectural al Județului Suceava a analizat joi activitatea instituțiilor deconcentrate din ianuarie-septembrie 2025 și a stabilit măsurile esențiale pentru sezonul rece 2025-2026, cu accent pe siguranța rutieră și viabilitatea drumurilor.

Poliția Județeană va institui cinci puncte permanente de control în zonele critice: Drăgușeni, Poiana Stampei, Siret, Ipotești și Șcheia.

În perioadele cu avertizări meteo, echipele rutiere vor colabora strâns cu administratorii drumurilor pentru verificarea carosabilului, vizibilității și dotărilor obligatorii ale vehiculelor, cu prioritate la camioanele de mare tonaj, pentru a preveni blocajele și a permite intervenția rapidă a utilajelor de deszăpezire.

ISCTR Suceava a raportat 2.306 controale tehnice în trafic efectuate anul acesta și a anunțat intensificarea verificărilor pe timp de iarnă, vizând în special anvelopele de iarnă, lanțurile antiderapante și echipamentele omologate.

Direcția Județeană de Drumuri și Poduri va asigura viabilitatea pe 895 km de drumuri județene (nivelurile I și II), din bazele de la Suceava, Fălticeni, Rădăuți și Câmpulung Moldovenesc. Flota include 32 de autoutilitaje cu plug și răspânditor, plus rezerve la cerere, în parteneriat cu operatorii privați.

Pe drumurile naționale, SDN Suceava (321 km) dispune de 1.984 tone sare, 21 tone CaCl₂ și 189 tone nisip, cu 4 baze și 2 puncte de sprijin.

SDN Câmpulung Moldovenesc (265 km) are 5 baze, 3 puncte de sprijin și un contract de 4,42 milioane lei pentru întreținere iarna.

Ambele secții au planuri operative și permanență 24/7.

Prefectul Traian Andronachi a apreciat implicarea tuturor instituțiilor județene și a subliniat necesitatea unei cooperări permanente între structurile cu atribuții în domeniul siguranței publice, infrastructurii și protecției sociale, astfel încât sezonul de iarnă 2025–2026 să fie gestionat eficient, fără situații critice, iar Instituția Prefectului va coordona, prin Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, monitorizarea continuă a condițiilor meteorologice, a stării drumurilor și a nevoilor populației vulnerabile.