Gheorghe Șoldan anunță cea mai amplă modernizare din istoria Aeroportului Suceava cu rute externe noi, ILS CAT III și Terminal 3 de 60 milioane euro

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat joi cea mai amplă modernizare din istoria Aeroportului Internațional „Ștefan cel Mare” Salcea, realizată în doar un an de mandat.

Potrivit acestuia, primele rezultate vizibile după ce Wizz Air redeschide baza operațională cu 8 rute noi: Viena, Bruxelles Charleroi, Veneția, Bologna, Milano Bergamo, Birmingham, Larnaca și Karlsruhe/Baden-Baden, iar Animawings a lansat, în premieră, zboruri directe Suceava–București la ore convenabile, cu grad de încărcare mare și cu posibilitatea de a lansa curse în W cu o destinație externă.

În infrastructură pentru instalarea ILS CAT III CJ Suceava a finalizat lucrările din buget propriu și acum se montează echipamentele de ROMATSA și se fac zboruri de calibrare astfel încât până la sfârșitul lui 2025, Suceava va fi al doilea aeroport din România cu aterizări sigure în ceață densă.

Platforma de îmbarcare-debarcare va fi modernizată cu 8 milioane lei, fonduri ale CJ Suceava, ce includ marcaje noi, balizaj luminos, ghidare automată aeronave.

În ceea ce privește terminalul terminal 3 a fost finalizat Studiul de Fezabilitate, avizele obținute și acesta va avea o 10.000 mp , de 3 ori mai mare decât actualele terminale. Costul investiției este de 60 milioane euro, fondurile urmând să fie asigurate, cel mai probabil printr-o finanțare a Băncii Europene de Investiții, iar în caz contrar din bugetul propriu al CJ Suceava.

Mai mult, Șoldan a spus că proiectul include și o parcare extinsă.

Președintele CJ Suceava a mai declarat că se lucrează la un nou drum de acces spre Aeroport din Burdujeni, pe o distanță de 4,78 de km care va avea legătură directă cu A 7, investiția de 23,77 milioane de lei fiind începută în martie 2025 cu fonduri din bugetul CJ Suceava.

Șoldan a spus că a promis un aeroport modern și că acesta se realizează și a mai anunțat că este în discuții cu încă trei companii aeriene care să opereze zboruri de pe Aeroportul Suceava care are condiții de taxare avantajoase.