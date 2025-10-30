Jandarmeria Suceava formează 25 de experți româno-ucraineni în securitate transfrontalieră prin proiectul european „Synergy Secure”



Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava a găzduit, în perioada 28–30 octombrie, o sesiune de formare în cadrul proiectului „Synergy Secure – Sinergia securității frontierelor”, finanțat prin Programul Interreg VI-A NEXT Ungaria–Slovacia–România–Ucraina 2021–2027.

Cu un buget de 104.964,30 euro și o durată de 12 luni (martie 2025 – martie 2026), proiectul vizează creșterea capacității comune de răspuns la riscurile de frontieră între România și Ucraina.

25 de participanți – jandarmi suceveni, membri ai Unității 1241 a Gărzii Naționale a Ucrainei, polițiști județeni și de frontieră – au lucrat timp de trei zile pe:

Combaterea infracționalității transfrontaliere;

Cooperare interinstituțională în situații de criză;

Cadrul juridic Schengen și terminologia europeană.

Sesiunea a inclus prezentări, ateliere și dezbateri cu experți români și străini, punând accent pe bune practici europene și consolidarea încrederii reciproce.

Evenimentul a fost deschis oficial de prefectul Județului Suceava, Traian Andronachi, președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, și reprezentanți ai ISU „Bucovina”, IPJ și Poliției de Frontieră.

„Prin astfel de inițiative, Jandarmeria Suceava contribuie la o frontieră de nord mai sigură și la o Europă mai protejată”, au transmis organizatorii.

Proiectul continuă cu alte activități de pregătire și schimb de experiență până în martie 2026.