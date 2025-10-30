Președintele Șoldan îl presează pe Bolojan pentru centura Gura Humorului după ce acesta a lăsat să se înțeleagă că nu sunt bani pentru județul Suceava: Nu e un moft, e al treilea blocaj rutier din România



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că va continua să pună presiune pe premierul Ilie Bolojan pentru ca acesta să semneze proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru șoseaua de centură Gura Humorului subliniind că aceasta nu este un moft al său ci este o problemă ce trebuie rezolvată, Gura Humorului fiind în prezent al treilea punct critic de blocaj rutier din România, cu peste 10.000 de vehicule care traversează zilnic orașul.

Șoldan a spus că în data de 24 octombrie, în ziua când a împlinit un an de la preluarea mandatului, a fost în biroul premierului unde alături de reprezentanți ai Direcției de Drumuri și Poduri, CNAIR, Ministerul Transporturilor, proiectanți- aceeași care au proiectat și centura Oradea- a purtat discuții cu Ilie Bolojan pentru a-l determina pe acesta să fie de acord cu aprobarea indicatorilor tehnico-economici ceea ce va permite lansarea licitației pentru proiectare și execuție. El a remarcat că în 24 octombrie 2024, la învestirea sa, premierul de atunci, Marcel Ciolacu, a fost la Suceava.

Președintele CJ Suceava a explicat că șoseaua de centură Gura Humorului are finanțare europeană prin Programul Operațional Transporturi și că se face în două etape, la half profile, soluție propusă de el după ce inițial, fostul președinte al CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a propus și Guvernul Ciolacu a aprobat, o Hotărâre de Guvern cu indicatorii tehnico-economici de 540 de milioane de euro pentru care nu se găsea finanțare.

Șoldan a spus că în noile condiții, pentru prima etapă a centurii cu câte o bandă și jumătate pe sens de mers, costurile se ridică la 180 de milioane de euro din care 60 la sută fonduri europene, 10-15 la sută contribuția CJ Suceava și restul contribuția Guvernului, dar premierul Bolojan consideră că prețul este prea mare și a cerut să se refacă devizul pentru scăderea costurilor, deși proiectul Hotărârii de Guvern are toate avizele necesare de la ministerele avizatoare.

Președintele CJ Suceava a mai spus că specialiștii sunt cei care stabiliesc costurile, iar în urma licitației se va vedea dacă acestea au fost prea mari, dar că premierul a insistat că e nevoie de modificarea devizului ceea ce ar duce la întârzierea proiectului cu încă un an fără să fie clar dacă devizul va scădea.

Totodată, Șoldan a spus că a înțeles că pentru premierul Bolojan aprobarea acestei investiții la Suceava nu este de dorit pentru că președintele CJ este membru PSD, motiv pentru care i-a spus că dacă e necesar demisionează din funcție dacă prin acest gest se aprobă realizarea șoselei de centură Gura Humorului, dar i s-a transmis că nu e nevoie.

Întrebat dacă s-a ajuns ca o hotărâre de guvern cu toate avizele necesare pentru un proiect inclus în Programul Operațional Transport 2021-2027 se negociază, Șoldan a arătat că asta se întreabă și el.

„Am ajuns să ne rugăm să se finanțeze ceva pentru județul Suceava”, a spus Șoldan.

El a mai spus că pentru perioada de execuție a proiectului Guvernul va avea de finanțat doar 50-60 de milioane de euro.

„Am avut o discuție de o oră și jumătate în care ne-a explicat că România nu are bani pentru județul Suceava și că i se pare prea scumpă pentru județul nostru”, a mai declarat Șoldan.

El a spus că va mai avea o discuție cu premierul pe această temă pentru că vrea ca în maximum doi ani să se circule pe șoseaua de centură Gura Humorului.

Președintele Șoldan a spus că are încredere că premierul Bolojan va înțelege necesitatea acestei investiții mai ales că ar putea să se confrunte și cu nemulțumiri ale transportatorilor.

„Am auzit și eu la televizor că sunt vreo 200 de camioane care vor să blocheze drumul și i-am promis domnului Bolojan că-l voi anunța cu 24 de ore înainte când se va blocat drumul care face tranzitul cu Ardealul. Sensul giratoriu de la Păltinoasa este foarte îngust și este riscul să se blocheze cu camioane”, a mai spus Șoldan.

Traseul șoselei de centură Gura Humorului are o lungime totală de 9,4 kilometri, dintre care aproximativ 5,3 kilometri de viaduct, care va traversa râul Moldova la înălțimi de până la 17 de metri.



Este singurul traseu viabil din punct de vedere tehnic, care nu presupune demolări, nu afectează locuințe și nu atinge ariile protejate din zonă.