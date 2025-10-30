Accident rutier cu un rănit în Bucșoaia după ce un șofer a făcut o depășire neregulamentară și altul un viraj fără să se asigure



Un accident rutier soldat cu rănirea ușoară a unui conducător auto a avut loc miercuri seara, 29 octombrie, în jurul orei 20:55, pe DN17 în localitatea Bucșoaia.

Potrivit datelor preliminare din ancheta poliției un șofer în vârstă de 65 de ani, care efectua un viraj la stânga pentru a intra într-o curte, a fost lovit lateral de un alt autoturism condus de un șofer care depășea neregulamentar o coloană de vehicule.

Depășirea s-a produs în zona de acțiune a indicatorului „Depășirea interzisă” și exact pe marcajul trecerii pentru pietoni.

Impactul a avariat ambele vehicule. Conducătorul care vira a fost transportat la Spitalul Gura Humorului, unde i s-a diagnosticat traumatism la umărul stâng și entorsă cervicală fără să fie internat.

Ambii șoferi au fost testați cu etilotestul (rezultat 0,00 mg/L) și cu aparatul DrugTest (rezultat negativ).

Cercetările preliminare indică vinovăție partajată, respectiv conducătorul care vira nu s-a asigurat suficient la manevră, iar cel care depășea a încălcat regulile în zonă interzisă și pe trecerea pentru pietoni.

S-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.