Fundația Țiriac donează peste 495.000 USD pentru reconstrucția caselor distruse de inundații în Broșteni



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Fundația Țiriac a anunțat că intră în parteneriat cu Habitat for Humanity România pentru a reconstrui locuințe sigure în Broșteni una dintre cele mai afectate localități de inundațiile devastatoare din 27-28 iulie 2025.

Ploile torențiale au avariat peste 800 de case, dintre care 40 au fost complet distruse.

Multe familii vulnerabile au rămas fără adăpost sau locuiesc în condiții precare.

Prin contribuția Fundației Țiriac, în valoare de peste 495.000 USD, Habitat for Humanity va interveni asupra 22 de locuințe:

Reparații și reabilitări pentru 18 case grav afectate;

Reconstrucție integrală a unei locuințe noi, eficiente energetic;

Trei intervenții „Build Back Better” – consolidări și adaptări la riscuri locale, modele de reziliență comunitară.

Proiectul face parte din programul Pathway to Permanence, care asigură tranziția de la soluții temporare la locuințe permanente.

Pe lângă construcții, vor fi organizate sesiuni de voluntariat local și instruiri privind prevenirea dezastrelor și construcțiile sustenabile.

„Împreună cu Fundația Țiriac, oferim nu doar acoperișuri, ci și speranță și siguranță pe termen lung pentru familiile din Broșteni”, a declarat Roberto Pătrășcoiu, Director Național Habitat for Humanity România.

„Investim în demnitatea și viitorul acestor oameni. Reconstruim nu doar case, ci și încredere”, a adăugat Teodora Dumitru, președinte al Fundației Țiriac.

Lucrările se vor derula pe o perioadă de 12 luni, cu implicarea activă a comunității locale.