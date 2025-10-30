Primul workshop bilateral româno-ucrainean din proiectul ALERT, găzduit la Suceava: Cooperare transfrontalieră în criminalistica avansată



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, lider al proiectului ALERT – Soluții Tehnologice Avansate pentru Siguranța Publică (cod ROUA00081), a organizat în perioada 28-30 octombrie primul dintr-o serie de patru workshop-uri bilaterale, dedicate consolidării cooperării transfrontaliere în domeniul cercetării criminalistice.

Evenimentul, desfășurat la Suceava, a reunit experți români și ucraineni în jurul unor teme esențiale cum ar fi investigarea evenimentelor cu victime multiple în România și Ucraina; particularități ale cercetării la fața locului în cele două țări; procedura DVI (Identificarea Victimelor Dezastrelor), dar și studii de caz reale.

Discuțiile vor sta la baza Planului de cooperare în criminalistică la locul faptei și criminalistică informatică, un document strategic care integrează metodologii moderne, bune practici și soluții adaptate provocărilor regiunii de frontieră româno-ucrainene.

Proiectul ALERT este finanțat prin Programul Interreg VI-A NEXT România-Ucraina 2021-2027, cu o valoare totală de 417.615 euro (din care 375.853,49 euro contribuție UE).

Implementat în perioada 16 mai 2025 – 15 noiembrie 2026, proiectul are ca partener principal Departamentul Principal al Poliției Naționale din Regiunea Cernăuți.

Obiectivul central: dezvoltarea capacităților tehnice criminalistice și elaborarea procedurilor comune de intervenție în domenii precum cercetarea la fața locului, identificarea victimelor dezastrelor, expertize de laborator și criminalistică IT.

La workshop au participat:

Reprezentanți ai Poliției Naționale din Regiunea Cernăuți și ai Institutului de Cercetare Științifică de Expertiză Criminalistică Cernăuți;

Specialiști din cadrul Institutului Național de Criminalistică;

Experți criminaliști din Sectorul Poliție de Frontieră Rădăuți și inspectoratele județene Iași, Maramureș, Satu Mare și Botoșani.

Următoarele trei workshop-uri vor aprofunda aplicarea practică a soluțiilor tehnologice și testarea procedurilor comune în scenarii reale.