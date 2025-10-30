Black Friday: Poliția, DNSC și ARB avertizează asupra exploziei fraudelor online și transmit sfaturi esențiale pentru cumpărături în siguranță



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Perioada Black Friday devine un adevărat „sezon de vânătoare” pentru infractorii cibernetici, care profită de entuziasmul cumpărătorilor pentru a-i păcăli cu site-uri false, e-mail-uri phishing și oferte ireale, avertizează Poliția Română, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Asociația Română a Băncilor (ARB) prin campania națională #SigurantaOnline (www.sigurantaonline.ro) (www.sigurantaonline.ro).

Cele mai frecvente capcane:

Site-uri clonate care imită magazine cunoscute;

Mesaje false de la „curieri”, „bănci” sau „magazine” cu link-uri malițioase;

Anunțuri pe rețele sociale cu reduceri de 80-90% la produse de lux;

Cereri de plată prin transferuri directe sau link-uri nesigure;

Vânzarea de contrafăcute sub pretextul „brand original”.

Șase reguli de aur pentru cumpărături sigure:

Nu da click pe link-uri primite!

Verifică întotdeauna mesajele suspecte pe site-urile oficiale, accesate manual. Companiile reale nu cer date de card prin SMS sau e-mail. Cumpără doar de pe site-uri sigure

Caută: https:// și lacăt în browser;

Date clare de contact și politică de retur;

Recenzii reale pe platforme independente. Fii sceptic la „ofertele minune”

Reduceri de 90% la iPhone-uri sau genți de designer? Probabil fraudă. Compară prețurile pe mai multe magazine cunoscute. Plătește doar prin metode sigure

Folosește carduri cu 3D Secure, evită transferurile bancare directe și nu salva datele cardului pe site-uri necunoscute. Păstrează dovezile

Salvează ecrane, facturi și confirmări. În caz de fraudă, sesizează imediat banca, Poliția și DNSC la 1911 sau pnrisc.dnsc.ro. Monitorizează conturile

Activează alertele bancare și verifică tranzacțiile zilnic în perioada campaniilor.

„În goana după reduceri, atenția scade, iar infractorii profită. O secundă de neatenție poate costa mii de lei”, transmit autoritățile.

Mai multe sfaturi pe www.sigurantaonline.ro





